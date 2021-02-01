В Совете Федерации оценили реализацию четырехдневной рабочей недели

Санкт-Петербург, 1 февраля. Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — отметил премьер министр.

Возможно ли сокращение рабочей недели или все же россиянам стоит больше работать, рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в течение последнего года очень изменила психологию многих людей. Мы привыкли работать удаленно. Многие компании, вероятно, сохранят этот режим. Если говорить о масштабном внедрении четырехдневной недели, думаю, делать это пока рано», — заявил Владимир Круглый.

Напомним, в июне 2019 года Дмитрий Медведев заявил, что технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое затрачивается на трудовую деятельность. Глава кабмина также призвал сделать понятия «рабочий день» и «рабочее место» более лояльными.

В начале октября того же года Министерство труда России направило в кабмин доклад о возможном введении в стране четырехдневной рабочей недели. Идея будет рассмотрена комиссией, состоящей из представителей правительства, профсоюзов и работодателей. В министерстве указали, что сокращение рабочей недели благотворно скажется на здоровье россиян, но предупредили о возможном росте себестоимости продукции.

Однако, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, сокращение количества рабочих дней может иметь негативный эффект.

Парламентарий подчеркнул, что добавление еще одного выходного дня может привести к тому, что граждане будут чаще коротать время за распитием спиртных напитков. Онищенко считает это возможным, потому что сфера отдыха еще недостаточно развита в стране.

Парламентарий также обратил внимание на положение в отечественной экономике. На его взгляд, сокращать число рабочих дней не представляется возможным.