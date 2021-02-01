Эксперты рассказали, за что водители в России могут лишиться прав в 2021 году

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) хотят ужесточить наказание для водителей. В частности, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, предлагают лишать прав на срок до полутора лет. На полгода могут изъять водительское удостоверение за превышение скоростного режима на 60–80 км/ч.

Эксперты объяснили ФАН, за какие нарушения водителей могут лишить прав в 2021 году.

Времени на рассмотрение нового КоАП практически нет

Слухи о грядущих изменениях в КоАП появились еще в конце прошлого года. Ряд экспертов утверждали, что в действующий кодекс будут внесены поистине драконовские поправки. Как сообщил ФАН член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, в нижней палате парламента к марту ждут второй вариант изменений в документ.

«Есть проект нового, полностью переделанного КоАП, он насчитывает 600 страниц. Изменилась и глава 12, где перечислены все пункты, за которые водитель лишается прав. Первый вариант изменений был отправлен обратно на доработку. В феврале, в марте второй вариант должен поступить в Думу. Но времени на его рассмотрение практически нет», — утверждает депутат.

В прошлом году водители особенно бурно обсуждали между собой такие новшества, как введение балльной системы, лишение прав за три грубых нарушения ПДД в течение года. Но эти «карательные» пункты еще не прошли стадию обсуждения, заявил ФАН автоюрист Сергей Радько.

«Одно из предложений, которое может быть внесено в новую редакцию КоАП — это лишение прав за три грубых нарушения ПДД, которые водитель совершит в течение года. Но это только предложение, которое еще даже не внесено на рассмотрение, поэтому утверждать, что этот пункт появится в этом году, нельзя», — сообщил Радько.

Несмотря на столь обнадеживающие новости, водителям все же не стоит забывать, что из действующей редакции КоАП никуда не исчезли статьи, за нарушение которых у них на время могут изъять права.

Как показывает судебная статистика, а право управлением авто можно утратить только по решению суда, россиян чаще всего лишают водительского удостоверения на срок до полугода.

От одного до трех месяцев можно стать «безлошадным», если сотрудник ДПС задержит водителя во второй раз на автомобиле, не поставленном на регистрационный учет, а также если транспортное средство будет без госномеров или они будут повреждены.

До полугода у автомобилиста могут изъять водительское удостоверение за превышение скоростного режима на 60–80 км/ч. Любителей разогнаться в местах с ограничениями более чем на 80 км/ч ждет лишение прав уже на шесть месяцев. Такое же наказание грозит тому, кто повторно проедет на красный сигнал светофора либо на запрещающий жест регулировщика.

У выехавших на встречную полосу через две сплошные права изымут на четыре, а то и на шесть месяцев. Если такое повторится, автомобилист лишится удостоверения на срок до 12 месяцев. Эта санкция применяется еще и к тем, кто будет двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением.

В этом году до полугода могут лишить прав и тех, кто пересек железную дорогу вне разрешенного переезда. Если нарушение повторится, наказание будет более жестким.

А вот если сотрудники ГИБДД обнаружат, что на машине установлены поддельные номера или красные фонари, работающие в нештатном режиме, за это нарушение можно стать пешеходом аж на год.

Так же на год прав лишат водителей, повторно превысивших скорость минимум на 60 км/ч. Это же наказание грозит тем, кто не предоставил преимущество машине скорой помощи, пожарному или полицейскому авто с работающей сиреной и включенным проблесковым маячком.

Автоэксперты — за ужесточение наказания по «алкогольным статьям»

Серьезные нарушения ПДД удлиняют срок лишения водителя права управления транспортным средством. Например, до полутора лет, если тот самовольно оборудовал свое авто спецсигналами.

Остаться без прав на срок от года до полутора лет можно за управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб» (полиция, скорая помощь и т. д.).

Жесткие санкции — до полутора лет лишения водительских прав — остаются для любителей поездить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналогичное наказание ждет водителя, отказавшегося от врачебного освидетельствования.

Прав могут лишить, если водитель станет виновником аварии, в которой пострадало здоровье другого человека. Если ущерб оценят как легкий, наказание продлится от года до полутора лет. В случае средней тяжести ДТП водительское удостоверение останется в ГИБДД на срок до двух лет.

Если причастный к аварии покинет место аварии, его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет. Таким же образом накажут автолюбителя, решившего после ДТП снять стресс алкоголем или наркотиками, но еще не прошедшего медицинское освидетельствование.

Кстати, многие автоэксперты предлагают в новом КоАП ужесточить, прежде всего, наказание по так называемым алкогольным статьям, утверждает автоюрист Сергей Радько.

«Если новый Кодекс об административных правонарушениях примут в этом году, то там предусмотрено увеличение срока, на который водителя могут лишить прав именно за пьянку. Ряд экспертов предлагают увеличить до трех лет срок лишения прав за это нарушение», — сообщил собеседник ФАН.

Стоит напомнить, что изъять водительское удостоверение у нарушителя могут только по решению суда. И срок наказания начнет исчисляться, как только права будут сданы в отдел ГИБДД. После того, как время наказания истечет, проштрафившийся водитель сможет вернуть удостоверение только сдав теоретический экзамен.