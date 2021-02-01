Собчак в кожаных брюках пришла в театр с Богомоловым

Москва, 1 февраля. Телеведущая Ксения Собчак не скрывает, что после удачного замужества многое поменялось. И действительно, после появления в ее жизни Константина Богомолова она не перестает хвастаться своим счастьем, пишет Teleprogramma.pro.

Пара не так давно вернулась с Мальдивских островов, где они хорошо отдохнули. С собой новоявленные супруги взяли Платона — сына Собчак, который родился в браке c Максимом Виторганом.

Собчак, Богомолов и Платон несколько недель наслаждались семейной идиллией. Не забывала телеведущая размещать и красочные фотографии в соцсетях. Велосипедные прогулки по побережью очень обрадовали подписчиков.

«Вот оно — семейное счастье!» — написала Ксения Собчак под публикацией в Instagram.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и, приехав в Москву, Собчак приступила к работе. Но муж не перестал ее радовать и в столице. Проснувшись утром, телеведущая обнаружила, что весь ее дом заставлен букетами. Она не сдержала восторга и вновь подчеркнула, что это и есть настоящее счастье. Константина Богомолова она назвала лучшим супругом.

В минувшие выходные чета появилась на показе спектакля «Бэтмен против Брежнева» во Дворце на Яузе. Для исключительного случая ведущая выбрала яркий и необычный образ. Вместо платья Ксения надела кожаные брюки, рубашку в тон и боты на массивной подошве. Лук она дополнила белоснежным жакетом-пальто. На голове у светской львицы была объемная укладка ,а на лице — макияж нежных тонов. Константин Богомолов пришел в водолазке под пиджаком и в джинсах.

Зрители сразу заметили стильную пару, смотрящую спектакль. Собчак он очень понравился — улыбка не сходила с ее лица.