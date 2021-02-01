«Нужно уменьшать, как сигареты»: психолог о телефонной зависимости

Во время пандемии люди стали больше привязанными к телефону и соцсетям. Многие нашли дополнительный заработок в интернете, поэтому стали проводить в нем все свободное время.

Люди отказываются выпускать из рук телефон, но не все признают свою зависимость. А когда мы теряем телефон из вида, у нас начинается паника.

Корреспондент ФАН узнал у психолога Марианны Абравитовой, насколько такая зависимость может быть опасной. Также она дала несколько советов, как без труда избавиться от этой привычки.

«Необходимо дать себе обещание, договориться с самим собой о каком-то конкретном времени, которое ты можешь позволить себе находиться в интернете с телефоном в руке (не больше часа). И четко за этим следить. Я сейчас говорю о тех людях, которые адекватны и искренне хотят избавиться от зависимости. Очень многие от этого страдают и мучаются, но никак не получается», — рассказала психолог.

Собеседница ФАН предложила сделать график, где можно прописывать засеченное времяпрепровождение в телефоне. Приучить себя к такому можно достаточно быстро, за 7–10 дней человек способен перестроиться.

«Эта зависимость овладела всем миром. Дети на бессознательном уровне провалились в эту игрушку, а взрослые мучаются и страдают, понимая, что это неправильно, и это пожирает наше время. Поэтому нужно отучать себя с помощью графика, засекая время», — подчеркнула Марианна Абравитова.

Она советует договориться с собой и составить план, где нужно прописать время на пользование телефоном, без потери личного времени в реальной жизни. Можно уменьшать, как сигареты (каждый день убирать из дня немного времени). Этот метод точно работает, поскольку проверен на многих людях.

Психолог рассказала об опасностях, которые вытекают из телефонной зависимости.