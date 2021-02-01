Сыгравший в сериале «Отпуск» Павел Майков отказался его смотреть

Известный российский актер театра и кино Павел Майков признался ФАН, что не будет смотреть телевизионный сериал «Отпуск», в котором сыграл одну из главных ролей.

Уроженец подмосковных Мытищ дал небольшое эксклюзивное интервью относительно премьеры 20-серийного комедийного проекта, которая состоится в понедельник в вечернем эфире канала ТНТ.

— Павел, почему мы должны посмотреть «Отпуск»?

— Да не надо его смотреть (смеется)! Я не буду, серьезно. Другие пускай смотрят.

— Какие-то подробности можете поведать?

— Что я могу сказать? Не знаю даже. Я ничего нового не скажу. Забейте слово «Отпуск», все ж об этом уже написано в Интернете.

— Хорошо, как тогда проходили съемки?

— Съемки проходили очень хорошо.

— Что-то было в них интересного?

— Съемки — это вообще один большой интересный момент.

— Снимали-то хоть где?

— В Геленджике.

Сериал «Отпуск», который снял режиссер Александр Бойков, рассказывает о двух семьях — северян и южан. Первые вот уже одиннадцать лет приезжают на отдых на море ко вторым.

И на этот раз развернется нешуточная борьба за любовь — в обеих семьях. Как среди старшего поколения, так и среди младшего.

Кроме Павла Майкова в проекте также снялись Демис Карибидис, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин, Татьяна Догилева, Катрин Асси, Валентина Карнаухова, Татьяна Догилева, Арарат Кещян и другие.

Ранее режиссер сериала «Топи» Владимир Мирзоев признался, что в нашей стране невозможно снять хоррор-фильм.