Сыгравший в сериале «Отпуск» Павел Майков отказался его смотреть

Известный российский актер театра и кино Павел Майков признался ФАН, что не будет смотреть телевизионный сериал «Отпуск», в котором сыграл одну из главных ролей.
Уроженец подмосковных Мытищ дал небольшое эксклюзивное интервью относительно премьеры 20-серийного комедийного проекта, которая состоится в понедельник в вечернем эфире канала ТНТ.
— Павел, почему мы должны посмотреть «Отпуск»?
— Да не надо его смотреть (смеется)! Я не буду, серьезно. Другие пускай смотрят.
— Какие-то подробности можете поведать?
— Что я могу сказать? Не знаю даже. Я ничего нового не скажу. Забейте слово «Отпуск», все ж об этом уже написано в Интернете.
— Хорошо, как тогда проходили съемки?
— Съемки проходили очень хорошо.
— Что-то было в них интересного?
— Съемки — это вообще один большой интересный момент.
— Снимали-то хоть где?
— В Геленджике.
Сериал «Отпуск», который снял режиссер Александр Бойков, рассказывает о двух семьях — северян и южан. Первые вот уже одиннадцать лет приезжают на отдых на море ко вторым.
И на этот раз развернется нешуточная борьба за любовь — в обеих семьях. Как среди старшего поколения, так и среди младшего.
Кроме Павла Майкова в проекте также снялись Демис Карибидис, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин, Татьяна Догилева, Катрин Асси, Валентина Карнаухова, Татьяна Догилева, Арарат Кещян и другие.
Ранее режиссер сериала «Топи» Владимир Мирзоев признался, что в нашей стране невозможно снять хоррор-фильм.