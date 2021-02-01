Зеленский озвучил претензии к президенту США Байдену

Киев, 1 февраля. Президент США Джо Байден должен поддержать стремление Украины вступить в НАТО, считает украинский лидер.

Такую позицию озвучил Владимир Зеленский в интервью программе Axios.

«Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО, в таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» – сказал он.

По мнению украинского лидера, именно вступление в Альянс является тем вопросом безопасности, о котором ранее говорил Байден.

Ранее Владимир Зеленский подписал постановление о введении санкций против России.

Наиболее острым вопросом для Украины сейчас является вакцинация от коронавируса. Страны ЕС пообещали помочь Киеву в этом вопросе, пишет НСН