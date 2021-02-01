В России могут ввести уголовное наказание за призывы к санкциям

Москва, 1 февраля. Госдума может установить уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении РФ или ее граждан, заявил в понедельник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, такой тип ответственности могут предусмотреть в принятом в первом чтении в мае 2018 года законе «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ». Спикер ГД подчеркнул, что подобные действия непозволительны, за ними должно следовать «очень жесткое наказание». Володин убежден: те, кто призывает к таким мерам, ставят под удар находящихся на госслужбе лиц, исходя из личных оценок и обид.

«Это действия против страны и ее граждан. Поэтому это должно найти отражение в законодательстве», — сказал он.

Ранее аналогичную мысль выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что призыв ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян напоминает измену родине, которая, в свою очередь, должна жестко пресекаться.