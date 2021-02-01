Онищенко назвал «уличным терроризмом» незаконные акции за Навального

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко поделился впечатлениями о незаконных акциях, которые прошли в воскресенье в некоторых российских городах, в том числе в Москве. В понедельник стало известно, что за участие в такой акции суд оштрафовал Юлию Навальную — жену скандального блогера Алексея Навального, сторонники которого вторую неделю подряд устраивают уличные беспорядки. Щербинский суд Москвы оштрафовал супругу главы ФБК (признан иноагентом) на 20 тысяч рублей.

Геннадий Онищенко в беседе с ФАН поделился собственными впечатлениями от центра Москвы в воскресенье, 31 января. Данные полиции о двух тысячах участников незаконной акции в столице Онищенко считает завышенными.

«Все эти люди пришли не для того, чтобы решать какие-то политические задачи, — они пришли заниматься вандализмом, они нападали не только на полицейских, но и на таксистов и так далее. Они не провозглашали никаких идей. Это не акция протеста — это хулиганство безо всякой идеи», — охарактеризовал парламентарий молодежь, вышедшую на улицы «за Навального».

По мнению Онищенко, среди хулиганов были также заметны люди, явно нуждающиеся в медицинской помощи.

«Да, там были наши медицинские клиенты, — говорит собеседник ФАН, основываясь на личных впечатлениях. — Были и такие, кто участвовал во всем этом из прагматичных соображений, за плату. Это тоже было видно по их лицам профессиональных боевиков-хулиганов, которые выполняли свою работу безо всяких эмоций».

По мнению Онищенко, отсутствие лозунгов и хоть сколько-нибудь внятной программы отличало акцию 31 января даже от предшествующей, которая состоялась неделю назад — 23 января.

«Происходившее в последнее воскресенье — это просто акция уличного терроризма. Ее участники, выражаясь простым языком, откровенно нарывались. И самое главное — почему-то от либеральных СМИ не было ни одного сообщения о количестве участников. Говорили только о числе задержанных. Ну, извините, я вообще считаю, что всех нужно было арестовать: они пришли драться с полицией, они пришли бить стекла, они пришли пинать машины. Так что — их за это надо было гладить по головке?!» — возмущен собеседник ФАН.

Онищенко указал на нарушение участниками акции санитарных правил, введенных для противодействия коронавирусной инфекции.

«Я сам видел молодых девчонок с явными признаками инфекции. Они тоже жертвы, но они хотя бы останутся живы. А сколько пожилых людей заразилось от тех, кто принес инфекцию своим близким?! Это еще неподсчитанные жертвы трагедии», — говорит парламентарий.

Онищенко обратился к организаторам акций «за Навального» с призывом не втягивать молодежь и подростков в противоправную деятельность.

«Окститесь, пожалейте детей, не трогайте их, не призывайте их к нарушению закона, не ломайте им судьбы. Вы ведь многим уже испортили жизнь: всех, кто попал в полицию, поставят на учет, и с этой позорной отметиной им идти в большую жизнь! Еще раз обращаюсь к организаторам: отрабатывайте зарубежные деньги, если вам это так важно, но детей не трогайте! Ну, или приводите тогда своих, чтобы было по-честному!» — призывает Онищенко.

В воскресенье, 31 января, в России прошли незаконные митинги в поддержку арестованного по требованию ФСИН блогера Алексея Навального. Воскресные беспорядки стали продолжением аналогичных действий сторонников Навального 23 января.

Власти предупреждали организаторов и участников о незаконном характере акций, а также об опасности распространения COVID-19. В Москве 31 января полиция насчитала примерно две тысячи участников.