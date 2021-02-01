Вирусолог Альтштейн перечислил отличия вакцины «Спутник-V» от западной

Санкт-Петербург, 1 февраля. Вакцина от коронавируса, разработанная российскими специалистами, принципиально отличается от западной по своему составу и действию, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник-V» и западная «Pfizer» являются принципиально разными препаратами. Об этом заявил вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альтштейн Анатолий Давидович.

«Pfizer» — это вирусный РНК, который вызывает иммунитет. Наша вакцина — это ген того же белка коронавируса. В конечном итоге это один и тот же белок. Что касается побочных эффектов, в целом негативных нет. Результаты исследований были положительные», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Эффекта от российской вакцины от коронавирусной инфекции хватает примерно на год, добавил медик. По его словам, к осени количество привитых от коронавируса россиян выйдет на достаточный уровень.

Вирусолог принял участие в пресс-конференции «Итоги пандемии для мира. COVID-паспорта и убыль населения», которая прошла 1 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В ходе беседы эксперты обсудили ряд актуальных проблем, связанных со введением специальных COVID-паспортов и обязательной вакцинации.