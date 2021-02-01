Пульмонолог из Дагестана назвал эффективный препарат для профилактики COVID-19

Махачкала, 1 февраля. Лучшим средством для недопущения проникновения в легкие коронавируса является «Арбидол», считает главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана, профессор Кубатай Масуев. При этом противовирусный препарат должен применяться в строгом соответствии с рекомендациями врача, подчеркнул специалист.

По словам Масуева, «Арбидол» может помочь, если коронавирус находится в носовой полости или в горле, но еще не проник в легкие. В этих целях лекарственным препаратом пользуются во многих странах мира.

«Если вирус проник в легкие, то защищаться уже поздно, необходимо специальное лечение. Если же его удалось обнаружить еще в носовой полости или в горле, то можно попробовать медикаментозную профилактику – противовирусные препараты. Как бы не ругали «Арбидол», пока он является самым эффективным. В мире им пользуются, им очень довольны в Китае», – рассказал журналистам профессор.

Он призвал не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Только специалист определит необходимую тому или иному пациенту дозу препарата.

«Обязательно нужно согласовывать прием «Арбидола» с врачом и придерживаться рекомендованных доз», – подчеркнул Масуев.

При этом врач напомнил, что не допустить попадания в организм коронавируса помогают элементарные меры профилактики. Они оказываются эффективнее медикаментов.

«Полоскать теплой водой полость рта и носа. Механическое удаление оказывается во многом эффективнее, чем прием лекарственных препаратов. Обязательно носить индивидуальные средства защиты – маски, респираторы. Лучшего способа не допустить к себе инфекцию пока не придумали», – напомнил специалист.

Говоря об «Арбидоле», он также подчеркнул, что специального препарата для лечения COVID-19 не существует. Масуев выразил уверенность, что его обязательно синтезируют.

«Арбидол» – торговое название препарата умифеновир. В 2000-х годах в России он являлся самым продаваемым при гриппе и простуде, также стал дефицитным в прошлом году во время первой волны пандемии коронавируса. «Арбидол» входит в отечественный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в перечень противовирусных средств для лечения гриппа Международного общества по гриппу и другим вирусным инфекциям.

Ранее ФАН сообщал, что в Китае признали «Арбидол» одним из самых действенных препаратов для лечения COVID-19. Китайские врачи сообщали о его высоких противовирусных показателях.