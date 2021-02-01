Путин обозначил задачу банков в период кризиса

Москва, 1 февраля. Банковские ставки по кредитам в период восстановления экономики должны быть снижены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика должна помочь российской экономике преодолеть вызванный пандемией кризис. По словам главы государства, банковская система сыграла важную роль в преодолении последствий кризиса, в частности, помогла осуществить поддержку граждан.

При этом Путин заметил, что льготные кредитные программы, введенные во время пандемии, могут носить лишь временный характер. Президент добавил, что срок действия программ поддержки также ограничен.

Владимир Путин ранее потребовал защитить интересы приобретающих ценные бумаги россиян. По словам российского лидера, здесь важно не допустить ситуацию, которая ранее была с «обманутыми дольщиками» при строительстве жилья.