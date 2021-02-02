Война продолжается: убитые подростки Веракруса и перестрелка в Охуэлосе

В начале недели в Сети появилось очередное видеообращение картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). На этот раз предметом внимания спикеров преступной группировки стали «бесчинства» картеля Синалоа в штате Сакатекас. Уточнять, что именно совершили оставшиеся на воле сыновья и партнеры Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо, никто, впрочем, не собирался.

Закончив ругать конкурентов, члены CJNG сообщили, что бывший министр обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос, недавно полностью оправданный мексиканским правительством, еще несколько лет назад покрывал преступления картеля Синалоа.

#CJNG ACCUSES #CDS OF THE ATTACKS IN #ZACATECAS AND THE GENERAL CIENFUEGOS



A few days after the Mexican government exonerated General #Cienfuergos, he was accused, along with Arturo López Bazán, Secretary of Security, of protecting "H18" operator of the #Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/6gazHU9aKq — Borderland Beat (@Borderland_Beat) January 26, 2021

Неизвестный убивает подростков в Веракрусе, боевики CJNG поджигают особняк лидера картеля Санта Роза де Лима, а в Синалоа распускают слухи о скорой поимке «Короля кокаина» — обо всем этом расскажет автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало».

Сожженный домик у бассейна

26 января стало известно, что картель «Новое поколение Халиско» успел не только наговорить обвинений в адрес картеля Синалоа. Еще 24 января члены группировки отправились в штат Гуанахуато, в муниципалитет Селая, и сожгли дом Хосе Антонио Йепеса Ортиса, известного как Эль Марро — бывшего лидера картеля Санта Роза де Лима.

В настоящий момент Эль Марро вкушает прелести тюремного заключения в «Альтиплано», поэтому узнать его реакцию на поджог роскошного особняка на проспекте Сан Хосе де Гуанахуато никому не удалось. Стоит учитывать, что особняк с бассейном, принадлежащий наркобарону и известному на всю Мексику похитителю горючего, арестован еще в 2019 году. На территории должны были дежурить полицейские и военнослужащие Национальной гвардии, но при начале пожара все представители закона волшебным образом растворились в темноте.

Помимо особняка Эль Марро сгорели еще два соседних дома и несколько автомобилей несчастных, вздумавших поселиться рядом с владениями бывшего главы картеля Санта Роза де Лима.

Мальчики Веракруса

Иногда пропавших в Мексике не могут найти годами, но семье 22-летнего Хосе Эммануэля Риверы из штата Веракрус «повезло». Юноша исчез 26 января, а уже 28 января на берегу реки в муниципалитете Сан-Педро-Сотеапан были обнаружены несколько черных пакетов для мусора.

Родственники Риверы успели разместить в соцсетях следующее объявление:

«Ему 22 года, рост — 165 сантиметров, худощавый, глаза светлые, у него две татуировки: одна на груди, другая — на левой руке».

По татуировкам Хосе и опознали.

Практически аналогичный случай произошел с 15-летним Анхелем Рикардо в октябре 2020 года — он исчез после школьной вечеринки в Коацакоалькосе. Чемодан с его останками был обнаружен на пустыре в муниципалитете Косолеакак. Еще несколько юношей возраста Рикардо пропали в течение лета 2020 года.

В настоящий момент власти штата не предоставили никаких комментариев, которые бы объяснили убийства молодых людей. Самая очевидная версия — участие в наркоторговле — в большинстве случаев охотно принимается правоохранительными органами, уже получившими за подобный подход тонны критики в других мексиканских регионах. Однако в данном случае власти Веракруса хранят молчание.

Конечно, приписать все убийства в штате на счет той или иной группировки весьма удобно, но таким образом очень легко пропустить настоящего серийного маньяка. Не все из них, к слову сказать, состоят на службе у наркокартелей.

Слухи и любимые дети

29 января в мексиканских социальных сетях стали распространяться слухи о предполагаемом аресте Ивана Арчивальдо Гусмана, одного из сыновей Эль Чапо, бывшего лидера картеля Синалоа.

Пользователи писали, что спецоперация по поимке Гусмана-младшего «только планируется», — но и о том, что она уже с успехом завершена и сын Эль Чапо якобы находится в руках правоохранительных органов.

В обсуждение пришлось вмешаться главе Секретариата общественной безопасности штата Синалоа Кристобалю Кастанеде. Он разъяснил, что дальнейшее распространение подобных сплетен может серьезно сказаться на безопасности жителей Кулиакана, сведения о поимке Гусмана ложные, и кстати, «власти работают».

Está circulando esta imagen, decirles que es falsa. Les pedimos no compartirla pues ello puede generar temor entre la población. Las autoridades nos encontramos trabajando. #Culiacán pic.twitter.com/EM7OCMUoq3 — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) January 29, 2021

Жители штата Синалоа, скорее всего, восприняли формулировку «власти работают» как фигуру речи — члены картеля Синалоа практически не скрываясь организовали во время пандемии комендантский час и следили за его соблюдением с оружием в руках. Власть тогда тоже активно «работала», стараясь не мешать группировкам обеспечивать соблюдение санитарных мер на своих территориях.

Что до Ивана Арчивальдо Гусмана — по словам Майка Виджила, бывшего главы отдела международных операций в американском Управлении по борьбе с наркотиками (DEA), он является любимым сыном Эль Чапо. На этом основании именно он получил в наследство большую часть лабораторий по производству фентанила в Кулиакане.

Фентанилом Иван не ограничился и достаточно скоро получил прозвище «Король кокаина» — именно он руководит доставкой кокаина и прекурсоров из Южной Америки.

Кастанеда, в свою очередь, так полюбил заниматься разоблачением «фейков», что 30 января опубликовал очередной видеоролик, где неизвестные поджигают автомобиль в самом центре Кулиакана.

Este video que circula en redes sociales no corresponde a hechos recientes. Los invito a no compartir información falsa que sólo genera pánico en la sociedad. ¡Seamos consientes de lo que difundimos! #Culiacán #FakeNews pic.twitter.com/8uiP0tCb9x — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) January 30, 2021

По словам Кастанеды, данная публикация не соответствует реальным событиям. При должном усердии и большом количестве персонала мексиканские правоохранители могли бы отметить как «несоответствующие действительности» все свидетельства мексиканской нарковойны. К счастью, руки пока не дошли.

Убийство в Халиско

31 января в муниципалитете Охуэлос в штате Халиско были застрелены семь человек — шесть мужчин и одна женщина. Они собрались на небольшую вечеринку в районе Лагунас, однако видимо что-то пошло не так.

Убийство совершили четыре наемника, прибывшие в Лагунас на двух мотоциклах.

Полицейские в настоящий момент рассматривают две версии случившегося: наемники приехали и расстреляли всех присутствующих, или же предполагаемые убийцы также были гостями на вечеринке и устроили перестрелку. Судмедэксперты больше склоняются ко второй версии — некоторые из жертв пострадали от нескольких видов огнестрельного оружия.

Примечательный момент: убийство произошло на территории, подконтрольной Немесио Осегере Сервантесу — Эль Менчо, лидеру картеля «Новое поколение Халиско».

Есть высокая вероятность, что случившееся — ответная акция Союза картелей и входящих в его состав группировок на все «шалости», которые боевики из Халиско успели устроить за прошедший январь.

Однако нельзя забывать, что в штате Халиско также сохранилось влияние картеля Синалоа, который с CJNG совсем не в добрых отношениях и в любой момент готов вступить в борьбу за фентаниловые лаборатории и в Гвадалахаре, и в Охуэлосе.

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