Война продолжается: убитые подростки Веракруса и перестрелка в Охуэлосе

В начале недели в Сети появилось очередное видеообращение картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). На этот раз предметом внимания спикеров преступной группировки стали «бесчинства» картеля Синалоа в штате Сакатекас. Уточнять, что именно совершили оставшиеся на воле сыновья и партнеры Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо, никто, впрочем, не собирался.

Закончив ругать конкурентов, члены CJNG сообщили, что бывший министр обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос, недавно полностью оправданный мексиканским правительством, еще несколько лет назад покрывал преступления картеля Синалоа.

#CJNG ACCUSES #CDS OF THE ATTACKS IN #ZACATECAS AND THE GENERAL CIENFUEGOS



A few days after the Mexican government exonerated General #Cienfuergos, he was accused, along with Arturo López Bazán, Secretary of Security, of protecting "H18" operator of the #Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/6gazHU9aKq