Подделка подписи — дело противозаконное, а потому может повлечь ответственность — административную или уголовную. Но далеко не в каждом случае сам факт фальсификации автографа приведет на скамью подсудимых или позволит оправить мошенника за решетку. На то должны быть веские причины, о которых журналисту ФАН рассказал адвокат Алексей Карабаев.

Что такое фальсификация подписи

Бывают разные случаи, когда один человек ставит в документах подпись за другого. Ситуации могут быть вполне безобидными. Например, когда школьник копирует автограф родителя в дневнике, чтобы отец не увидел двойку. Или один сотрудник расписывается за другого при получении зарплаты в бухгалтерии, потому что тому некогда, но за деньгами он приходит сам.

Бывают ситуации и серьезней. Например, работник бухгалтерии ставит автограф главного бухгалтера на отчетных документах для налоговой. При этом руководителя об этом не оповещает, а просто отправляет отчетные бумаги, потому что горят сроки, а главбуху некогда.

Особенность этих ситуаций в том, что подделка подписи на документах не приводит к каким-то серьезным негативным последствиям. Ученика в один прекрасный день родители все равно накажут, зарплата дойдет до адресата, а бухгалтерия предприятия сдаст отчеты вовремя.

Другое дело, когда автограф ставят не с благой целью, а для того, чтобы получить определенную выгоду, чаще всего материальную. Или документ имеет общественно важное значение, статус официального. Тогда и последствия от наличия подписи лица, которое не имело права и оснований подписывать бумагу, будут другими.

«Наличие подписи человека в официальном документе придает ему законную силу, — комментирует адвокат Алексей Карабаев. — Поэтому ставить чужой автограф в бумагах нельзя, на это никто не имеет права. По закону это считается подделкой и влечет уголовное наказание».

Виды подделки подписи должностного лица

В зависимости от того, каким способом была выполнена фальсификация, различают два ее вида.

• Ручная. Автограф выполнен от руки — без применения каких-либо технических средств. Поставить такой может умелец, который немного потренировался копировать закорючку начальника и даже в этом преуспел. Определить сам факт фальсификации в этом случае легко: нередко исполнитель подделки не удосуживается сделать ее максимально похожей. А иногда, хоть и старается, не может в полной мере воссоздать силу нажима руки, все крючочки и завитки, которые присутствуют в оригинале.

• Техническая. Более сложный вид фальсификации. Техническая подделка подписи подразумевает применение каких-либо вспомогательных средств. Например, сначала автограф рисуют карандашом, добиваясь максимального сходства, а затем обводят ручкой. Или используют копировальную бумагу, которая позволяет нанести максимально близкий к оригиналу контур и обвести его пастой. В других случаях исходную подпись продавливают на бумагу, после чего рисуют ручкой, или вовсе распечатывают на лазерном принтере, который позволяет сделать изображение практически не отличимым от росчерка руки.

Способ, которым была выполнена фальсификация, имеет значение только для мошенника. Вручную или на принтере, с помощью копировальной бумаги или путем продавливания — для правоохранительных органов и судебной системы неважно, каким образом была сделана фальшивка. Значение имеют лишь последствия, которые она повлекла.

Статья УК РФ за подделку подписи

«В Уголовном кодексе фальшивая подпись не упоминается, — уточняет адвокат Алексей Карабаев. — Но предусмотрено несколько статей, когда гражданин может быть привлечен к ответственности за фальсификацию документов: служебных и избирательных. Карается законом подделка официальных бумаг, а также их покупка и продажа».

Вот несколько статей, предусматривающих наказание за подделку подписи в официальных документах. Степень ответственности в них прямо пропорциональна последствиям, которые повлекло противоправное деяние.

► Статья 142. Предусматривает наказание за подделку бумаг избирательных кампаний, референдумов. Очевидно, что преступление имеет серьезные последствия, так как оказывает влияние на конституционные права граждан, общеполитические процессы в стране и подчиняет общественное волеизъявление воле одного человека или группы людей. По этой статье предусмотрено суровое наказание: штраф до полумиллиона рублей, тюремный срок или исправительные работы до четырех лет. Мошеннику будет запрещено занимать руководящие посты в течение пяти лет.

► Статья 233. Распространяется на ситуации, когда человек имитирует подпись врача в рецепте. Подобное деяние тоже имеет негативные последствия. Например, серьезную общественную опасность представляет подпольная продажа наркотических средств, которые можно приобретать в аптеках только по рецептам. Негативно сказывается на жизни общества выдача лекарственных препаратов первой необходимости людям, не имеющим права на их получение, которые используют служебное положение для личного обогащения. По этой статье тоже предусмотрен срок за подделку подписи. По ней могут посадить на два года, назначить такой же срок принудительных работ, год исправительных работ или крупный штраф.

► Статья 327. Предусматривает ответственность не столько за подделку подписи на документах, сколько за производство липовых документов, а также их оборот, то есть использование. Противоправным считается изготовление бланков паспортов или свидетельств, штампов и печатей, то есть тех бумаг, которые имеют силу официальных документов. За это предусмотрено наказание — до двух лет лишения свободы.

«Подделка подписи как таковая наказания не предусматривает, — комментирует Алексей Карабаев. — В Уголовном кодексе нет норм, которыми вводятся какие-либо ограничения просто за факт фальсификации. Он становится преступлением только в случае, если совпадают несколько обстоятельств. Имеет значение, в какой именно бумаге была выполнена подделка. Важно, для чего была изготовлена эта бумага и кто это сделал. И особенно важно, какие последствия повлекла фальсификация».

Только изучение и анализ всех этих моментов позволяет квалифицировать деяние по какой-либо уголовной статье или по нескольким сразу.

Что грозит за подделку подписи в России

Большинство гражданско-правовых сделок, в которых могут использоваться липовые документы и подписи-фальшивки, относятся к действию 327 статьи Уголовного кодекса. Она вводит наказание за подделку подписи:

• в договоре купли-продажи;

• заявлении;

• протоколе собрания собственников;

• ПТС и других документах, имеющих юридическую силу.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — два года тюрьмы. Но даже если факт фальсификации установлен, ответственность может наступить только при сочетании трех факторов:

1. Документ был официальным.

2. Человек, который сделал фальшивку, получил определенные обязанности или, напротив, был от них освобожден.

3. Человек использовал или пытался использовать эти бумаги для достижения какой-либо цели, а не просто положил их в стол.

«Есть еще один состав преступления, в котором подделка подписи будет расцениваться по-другому, — рассказывает адвокат Алексей Карабаев. — В условиях уголовного процесса, когда стороны доказывают свою правоту, высока вероятность предоставления сфальсифицированных доказательств. Она же крайне нежелательна и опасна, так как может повлечь вынесение неправосудного судебного решения. На предупреждение подделки подписи в судебной практике направлено действие статьи 303 Уголовного кодекса, которая предусматривает суровое наказание — лишение свободы до семи лет».

Куда обращаться при выявлении подделки подписи

С фактом фальсификации можно столкнуться в различных жизненных ситуациях: при покупке недвижимости или автомобиля, при работе с контрагентами, в деятельности предприятия. Если деяние привело к негативным последствиям, пострадавшему необходимо обращаться в полицию. При этом не имеет значения, кто именно сделал фальшивку — обычный гражданин или должностное лицо. К ответственности по статьям Уголовного кодекса можно привлечь человека уже с 16-летнего возраста, только статьи для граждан и лиц, находящихся при исполнении, будут различаться.

Способом уточнения факта фальсификации будет проведение почерковедческого исследования — экспертизы. Если в ходе исследования факт подтвердится и ему будут сопутствовать три указанных выше фактора, это станет основанием для возбуждения уголовного дела за подделку подписи.

«Тюремный срок в большинстве случаев вряд ли грозит, — отмечает Алексей Карабаев. — Так как преступление небольшой тяжести. Но если оно будет совершено повторно или человек уже получил условный срок, или у него непогашенная судимость, тогда суд может назначить и реальное лишение свободы».

С пристрастием будут рассматривать дело о подделке подписи нотариуса, судьи, других должностных лиц, а также удостоверений спецслужб. В этих случаях стоит ждать сурового приговора.

Как заявлять фальсификацию в суде

Признать подпись подделкой может только суд, а искать тому доказательства придется пострадавшей стороне. Заявляя факт фальсификации, пострадавший должен предоставить подтверждения — сам документ с подделанным автографом или его копию, показания свидетелей или другие доказательства.

При этом если экспертиза не проводилась ранее, истец должен заявить ходатайство о ее проведении. Инициативу может взять на себя суд, который назначит проведение почерковедческого исследования, и к этому нужно быть готовым, чтобы утвердить или отклонить предлагаемого судом эксперта. Важно, чтобы экспертизу проводил независимый специалист с безупречной репутацией, в противном случае высока вероятность, что факт фальшивки не будет подтвержден официально.

Кроме того, в суде нужно заявлять, какие последствия повлекли мошеннические действия ответчика. Ведь важно не столько доказать, что на конкретной бумаге стоит липовая подпись, а добиться признания ее недействительной и отменить последствия поддельного документа — вернуть права на имущество, денежные средства, компенсировать расходы. А потому, несмотря на представляющуюся простоту дела, обращаться в правоохранительные органы и тем более суд по вопросу признания подписи фальшивой нужно только после консультации опытного адвоката.