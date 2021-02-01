Журналисты получили доказательства связи исполнительного директора ФБК с MИ-6

Москва, 1 февраля. Исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков связан с британской разведкой. Об этом узнали журналисты RT.

В распоряжении издания оказалась запись разговора Ашуркова с сотрудником посольства Великобритании, которого ФСБ считает агентом разведки МИ-6. Беседа была записана в 2012 году. В ней сотрудник ФБК намекает, что проект требует финансирования. По его словам, тот, кто потратит на фонд 10–20 миллионов долларов, «увидит совершенно иную картину».

Ранее Федеральное агентство новостей информировало, что Ашурков написал письмо президенту США Джо Байдену. Он потребовал ввести санкции против нескольких россиян.