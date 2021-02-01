Бандиты расстреляли семь человек в мексиканском штате Халиско

Гвадалахара, 1 февраля. Неизвестные вооруженные бандиты ворвались в дом, ограбили присутствующих и расстреляли семерых человек в мексиканском штате Халиско. О происшествии сообщила местная прокуратура.

Трагедия произошла во время вечеринки в частном доме в муниципалитете Охуэлос, граничащем со штатом Сакатекас. Неизвестные сначала ограбили присутствующих и скрылись, а затем вернулись и расстреляли шестерых мужчин и одну женщину. По словам очевидцев, нападавшие покинули место преступления на двух мотоциклах.

Asesinan a siete personas durante convivio en Jalisco; detienen a sujetos dedicados a la venta de drogas en CDMX; reloj del juicio final a 100 segundos del Apocalipsis. La mejor información de esta tarde en nuestro #ResumenDeNoticias pic.twitter.com/4OpPDuTcf3 — Foro_TV (@Foro_TV) January 31, 2021

Штат Халиско, расположенный на тихоокеанском побережье Мексики, считается одним из самых небезопасных регионов в стране. Главный наркокартель штата «Новое поколение Халиско» (CJNG) с 2009 года ведет непрерывную борьбу с картелем Лос-Сетас и правительственными войсками за контроль над городами Гвадалахара, Веракрус, Колима и Леон.

По данным национальной полиции, за прошлый год в штате Халиско был убит 2 621 человек, во всей Мексике жертвами преступных группировок стали 34 648 человек. 18 декабря 2020 года в прибрежном городе Пуэрто-Вальярта был расстрелян экс-губернатор Халиско Аристотелес Сандовал. Бывшего политика не спас даже отряд личной охраны из 15 человек. Национальная гвардия Мексики обвинила в организации убийства картель CJNG.