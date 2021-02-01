Экипаж американского эсминца уловил русский сигнал от истребителя Су-24

Москва, 1 февраля. Над американским военным кораблем «Дональд Кук» бомбардировщиком Су-24 был произведен опасный маневр. Экипажу эсминца осталось отделаться легким испугом. Так описали инцидент журналисты издания Task & Purpose.

Авторы публикации подробно рассказали о событии, а также привели примеры других стычек российских и американских вооруженных сил. Представители Шестого флота США в своем официальном Twitter-аккаунте разместили видеоролик, где виден бомбардировщик Су-24, пролетающий над эсминцем. Военнослужащие написали, что военный корабль находится в акватории Черного моря для успокоения союзников США по НАТО и обеспечения безопасности в регионе.

Публикацию разместили и прокомментировали в своей статье журналисты из издательства «ПолитРоссия». Обозреватели же военного издания Task & Purpose основное внимание в своей статье направили на то, что Черноморский флот контролирует передвижение «Дональда Кука» в Черном море еще с 23 января.

Представители же ВМФ РФ неоднократно заявляли, что пребывание американского корабля в водах Крыма не что иное, как военная провокация. Провокаций со стороны Вашингтона Россия не приемлет, о чем и свидетельствует столь жесткий ответ ВКС РФ.

Американский журналист Поль Шольдр написал в своей публикации, что таким образом Москва показывает, что провокаций со стороны США не потерпит, и демонстрирует готовность отвечать на агрессивные действия со стороны Штатов. Эксперт уверен, что экипажу эсминца крупно повезло. Ведь в 2016 году в Балтийском море члены экипажа другого военного судна испытали приступ паники. В тот день российские истребители имитировали воздушную атаку.