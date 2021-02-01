Киев вернулся к использованию российского электричества

Киев, 1 февраля. Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго».

Киев в апреле 2020 года принял решение об остановке поставок российского электричества. Также были введены ограничения на белорусскую электроэнергию. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявлял, что выступает за «разумные ограничения» импорта электричества из РФ и Белоруссии. Он также отмечал необходимость подключения страны к европейской энергосистеме.

Данные на сайте «Укрэнерго» свидетельствуют, что мощность поставок электричества из России в настоящее время составляет 200 МВт/час. Уровень импорта из Белоруссии колеблется от 310 до 480 МВт/час.