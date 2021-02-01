Вброс о «потерянном» для экономики России десятилетии опровергнут

Конец января — начало февраля в России — обычное время для подведения статистических итогов прошедшего года. И — многих «открытий чудных», которыми до отвала начинают потчевать наших сограждан явные и скрытые «друзья народа». Неважно, что это: «дворец в Геленджике», «вымирание России» или «обнищание простых россиян на фоне вопиющей роскоши друзей президента».

Методика таких «открытий» — к сожалению или к счастью — разнообразием не блещет. Ситуация с демографическими и экономическими показателями России в 2020 году уже была в общих чертах описана еще три недели назад и сейчас в целом подтверждается официальными цифрами. Но, как говорится, возникают нюансы.

Среди этих нюансов особенно интересно утверждение завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Якова Миркина о том, что последнее десятилетие для российской экономики «смело можно назвать потерянным». Поскольку-де номинальный доход на душу населения в долларах за этот период снизился: с 1,632 трлн долл. на 142,86 млн человек (11 423 долл./чел.) в 2010 году до 1,548 трлн долл. на 146,81 млн человек (10 544 долл./чел.) в 2020 году.

Сейчас эта информация уже активно продвигается в отечественном медиапространстве. Но — с понятным подтекстом, который даже не скрывается.

«Модель экономики держит абсолютное большинство населения в умеренной бедности, — рассуждает Миркин. — С одной стороны, нет голода и холода, толкающего на улицы, с другой — не вырастает действительно массовый, состоятельный средний класс, который может требовать политических свобод».

Месседж понятный: так дальше жить нельзя, все срочно на улицы! Очень своевременно, и не подкопаешься. Или все же в логике Миркина есть изъян?

Вообще-то для квалифицированного экономиста, независимо от его политических взглядов, должно быть понятно (и г-ну Миркину тоже это понятно, иначе он не употреблял бы оборотов типа «смело можно заявить»), что показатели ВВП в целом, и номинального ВВП (по обменному курсу национальной валюты к доллару) особенно, — это фикция, пользоваться которой — все равно что расплачиваться фальшивыми деньгами.

Даже МВФ в апреле 2020 года официально отказался от использования данного показателя в преддверии многотриллионной долларовой эмиссии под флагом борьбы с пандемией COVID-19. Но уже в декабре восстановил его в правах — без каких-либо заявлений по этому поводу, как будто ничего и не было. Тоже «политически правильное», выверенное решение.

И все бы оно ничего, но все-таки МВФ — не агитпроп строительства глобализма, поэтому он использует и более объективный, чем номинальный ВВП, показатель, а именно паритет покупательной способности (ППС). Потому что если в США стандартный бигмак стоит 5,67 долл., а в России — 135 рублей (это мы еще не берем в расчет «золотую» американскую «оборонку»), то реальный обменный курс «деревянного» к «вечнозеленому», посчитанный через булочку с котлетой, — меньше 24 рублей за доллар, а вовсе не 63 (приведены цены и курс годичной давности).

Конечно, ППС, который рассчитывает Международный валютный фонд, — это не «индекс бигмака», но, как правило, они оказываются достаточно близки между собой.

К слову, не будь Банк России таким жестким приверженцем currency board, не «скомпенсируй» он увеличение денежной массы на 23,76% (с 10 979,7 до 13 588,9 млрд рублей) девальвацией обменного курса национальной валюты на 11,74% (с 64,73 до 72,32 рублей за доллар), показатель номинального ВВП нашей страны мог бы оказаться и в «зеленой» зоне. Но в ведомстве Эльвиры Набиуллиной решили не использовать резерв недооцененности рубля, а напротив, увеличить его.

Так вот, ВВП ППС России с 2010 по 2020 годы вырос с 2,947 до более чем 4 трлн долл.. А отставание от той же Германии, пятой экономики мира, сократилось с почти 700 до менее чем 70 млрд долл. И это — в условиях антироссийских санкций со стороны коллективного Запада, резких колебаний мировых цен на энергоносители, той же коронавирусной инфекции, и так далее. И без поправок на «виртуальный сектор» экономики, дающий в развитых западных странах 70–85% показателя ВВП, а в России — лишь около 60%.

«Потерянное десятилетие», говорите? Это как посмотреть. Впрочем, с «точкой зрения» вопросов не возникает. Иноагенты есть не только в политике и медиапространстве — в общественных науках, в системе образования их тоже хватает, а про экономику и говорить нечего. Так что незаконные уличные протесты здесь — только вершина айсберга, грозящего расколоть корабль российской государственности. И вот об этом комплексе проблем действительно стоит задуматься всерьез.