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Рекордные ливни привели к гибели людей и пожарам в Парагвае

Рекордные ливни привели к гибели людей и пожарам в Парагвае

Асунсьон, 1 февраля. Сильный шторм, начавшийся 31 января в Парагвае, привел к наводнениям, гибели семи людей и пожару на нефтезаводе. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

Сильные ливни привели к наводнениям и оползням в муниципалитетах Луке, Мариано-Роке-Алонсо и Лимпио. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за обвалов. Транспортные средства застряли на разрушенных улицах.

Отряды волонтеров-спасателей обнаружили тела трех человек, попавших под обвал в районе Чикарита, в столице страны городе Асунсьон. Тела принадлежали бабушке и двум ее внукам. Их дом был разрушен в результате падения дерева.

В районе Санта-Либрада, недалеко от города Сан-Лоренсо, мужчина утонул и был унесен потоком. Тело погибшего не было опознано. Еще двое мужчин утонули в потоке воды в районах Ньемби и Капиата. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Власти сообщили, что семьям, пострадавшим от наводнений и обвалов, будет оказана материальная помощь для восстановления их домов.

Удар шторма привел также к пожару на нефтеперерабатывающем заводе Petropar de Villa Elisa, — туда попала молния. Во время тушения пожара территория вокруг завода была эвакуирована.

В Асунсьоне были зарегистрированы самые обильные дожди за последние 23 года, выпало 172 мм осадков. Уровень реки Парагвай всего за день поднялся на 48 см, сообщила государственном Управлении метеорологии и гидрологии.

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