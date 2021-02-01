Рекордные ливни привели к гибели людей и пожарам в Парагвае

Асунсьон, 1 февраля. Сильный шторм, начавшийся 31 января в Парагвае, привел к наводнениям, гибели семи людей и пожару на нефтезаводе. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

Сильные ливни привели к наводнениям и оползням в муниципалитетах Луке, Мариано-Роке-Алонсо и Лимпио. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за обвалов. Транспортные средства застряли на разрушенных улицах.

Mientras tanto, cuídense y no se confíen por tener una camioneta. pic.twitter.com/JYRYwxFwsS — José (@JOSEESCAURIZA) January 31, 2021

Отряды волонтеров-спасателей обнаружили тела трех человек, попавших под обвал в районе Чикарита, в столице страны городе Асунсьон. Тела принадлежали бабушке и двум ее внукам. Их дом был разрушен в результате падения дерева.

В районе Санта-Либрада, недалеко от города Сан-Лоренсо, мужчина утонул и был унесен потоком. Тело погибшего не было опознано. Еще двое мужчин утонули в потоке воды в районах Ньемби и Капиата. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

"San Lorenzo":



Por el estado en que quedaron las calles de la ciudad de San Lorenzo luego de las lluvias. pic.twitter.com/5Rv94h7HZs — ¿ Por qué es tendencia ? (@tendenciaporque) January 31, 2021

Власти сообщили, что семьям, пострадавшим от наводнений и обвалов, будет оказана материальная помощь для восстановления их домов.

Удар шторма привел также к пожару на нефтеперерабатывающем заводе Petropar de Villa Elisa, — туда попала молния. Во время тушения пожара территория вокруг завода была эвакуирована.

???? Los Bomberos continúan con los trabajos para sofocar el incendio en la planta de Petropar de Villa Elisa #1020AM



Vía: @arnalditocabral pic.twitter.com/JOweg79W63 — Radio Ñandutí (@nanduti) January 31, 2021

В Асунсьоне были зарегистрированы самые обильные дожди за последние 23 года, выпало 172 мм осадков. Уровень реки Парагвай всего за день поднялся на 48 см, сообщила государственном Управлении метеорологии и гидрологии.