Диетолог объяснил, что истощение Ольги Бузовой может быть смертельно опасным

Певица и телеведущая Ольга Бузова угодила в больницу с истощением. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. Чем может быть опасно для артистки такое состояние здоровья, в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Поклонники Бузовой не раз отмечали ее стройную фигуру, а в последнее время заметили, что девушка сильно похудела. Эксперт объяснил, может ли истощение предшествовать более серьезному заболеванию, например анорексии.

«Анорексия — это психиатрическое заболевание группы расстройств пищевого поведения. Это происходит, когда человек, чаще всего девушка, отказывается от пищи или, что-либо съев, вызывает у себя рвоту. Истощение является одним из симптомов этого заболевания», — говорит Гинзбург.

Также доктор медицинских наук отметил, что, прогрессируя, дистрофия может привести к смерти. Такие проблемы часто возникают на почве психического расстройства.

«Стресс выступает здесь как фактор, который оформляет это расстройство. Если бы не было стресса, может быть, не было бы и дебюта заболевания. А дебют проявился бы сам через полгода после какого-либо другого стресса», — объясняет специалист.

Как известно, Ольга тяжело переживает расставание со своим экс-бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. Разрыв их отношений стал настоящим скандалом, возможно, это и стало последней каплей для артистки. Однако диетолог считает, что проблема может быть гораздо серьезней.

«Мысли, ругань, грубые слова, прочие переживания и самобичевание не являются главным фактором проблемы. Это просто повод для дебюта. Все это разворачивается на фоне глубокого психического заболевания, из-за которого, в общем-то, сдвинуты представления о себе, о целях в жизни, питании. Все эти факторы накладываются друг на друга, и в результате мы видим такие последствия», — отмечает Михаил Гинзбург.

Эксперт в области диетологии полагает, что подобные состояния можно преодолеть при помощи психиатрического лечения.

«Одна из ошибок заключается в том, что мы пытаемся уговорами, какими-то психологическими консультациями, или при нарушении цикла с гинекологом — решить такие проблемы. Но в таких случаях эффективен только психиатр и психиатрическое лечение», — заключил доктор медицинских наук.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова отправилась в оздоровительный центр восстанавливаться после расставания с Манукяном.