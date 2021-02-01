Единый стандарт лечения псориаза разработан в России

Москва, 1 февраля. Минздрав России предложил утвердить единый стандарт лечения псориаза у взрослых. В него вошли 53 вида медицинских услуг в области диагностики, лабораторных и инструментальных исследований и некоторые немедикаментозные методы лечения и профилактики.

Стандарт внедряет единый подход в методах и способах лечения пациентов во всех организациях здравоохранения страны. Подразумевается, что список услуг будет оказываться в рамках программы обязательного медстрахования по всей России.

В новый стандарт включены такие высокотехнологичные методы исследования, как УЗИ, томография, биопсия и эндоскопическая диагностика, а также ряд дорогостоящих лабораторных методов исследования. В перечень подлежащих применению лекарств включено 31 наименование.

Принимаемый документ дополняет федеральные клинические рекомендации по ведению больных псориазом, разработанные учеными Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии совместно с Первым МГМУ имени Сеченова, СПбГМУ имени Павлова и Саратовским медуниверситетом имени Разумовского. Этот документ 2015 года содержит общие терапевтические рекомендации и схемы лечения болезни.

В России, по разным данным, псориазом страдают до 2,8 млн человек. Стандарт внесет определенность в перечень услуг, которые они смогут получить бесплатно в рамках федеральной программы обязательного медицинского страхования. Ранее сообщалось, что ученые Королевского колледжа Лондона выяснили идентичность причин возникновения псориаза и заболеваний кишечника.