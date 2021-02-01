Полицейский с пистолетом законно остановил нападавших на него митингующих

Накануне внимание россиян привлекли действия сотрудника полиции, который достал пистолет во время незаконного митинга на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Многие задались вопросом, прав ли он был.

Напомним, во время несогласованной акции в Северной столице на четырех полицейских напали митингующие. Один из сотрудников правоохранительных органов достал пистолет, направив его в сторону нарушителей. Участники беспорядков сразу отошли в сторону.

Какие действия может предпринять полицейский при посягательстве на его жизнь?

Случаи безусловного права использования оружия упомянуты в российском законе «О полиции». Применять огнестрельное оружие сотрудник правоохранительных органов может для отражения групповой атаки и предотвращения нападения, если оно угрожает его здоровью и жизни, а также других граждан.

Полицейский, достав пистолет, формально мог начать вести огонь по нападавшим, но он сохранил самоконтроль. Увидев, что его действия остановили агрессивных митингующих, страж порядка не стал нажимать на спусковой крючок.

Действия протестующих — тяжкое преступление, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как в случае угрозы нападения поступают правоохранители в других странах?

В некоторых странах полицейские применяют оружие при любой угрозе жизни себе, своим коллегам и другим гражданам. Новости о таких случаях часто появляются в СМИ, в некоторых странах чуть ли не каждую неделю.

Так, 8 января 2021 года муниципальные полицейские Феникса, США, расстреляли из табельного оружия водителя, попытавшегося протаранить своих соседей на автомобиле.

14 января полицейские стреляли в правонарушителя, который мог на них напасть.

Любая угроза жизни и здоровью считается достаточной для применения оружия правоохранителями. В подобных случаях, тем более с видеодоказательствами, за рубежом прокурор обвинений не предъявляет.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали провокатора, который напал на стражей порядка на Сенной площади в Петербурге во время несогласованной акции протеста.