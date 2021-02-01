ФБК использовал 31 января отработанную в Белоруссии «экосистему революции»

Директор ФБК (фонд признан в РФ иноагентом) Иван Жданов косвенно признал, что на незаконных акциях оппозиции в России 31 января организация провела «обкатку» технологии координации протестов через Telegram-каналы. Технология использования соцсетей для управления протестными группами активно разрабатывается западными фондами и была опробована ранее в Белоруссии в 2020 году.

Уехавший в Европу в преддверии организованных ФБК незаконных мероприятий по всей России Иван Жданов в беседе с корреспондентами «Дождя» сообщил, что акция 31 января является «суперуспешной». Директор ФБК также признал, что штабы Навального смогли успешно координировать протесты через социальные сети.

«Наша идея, что штабы Навального смогут в своих городах координировать протест через телеграм-каналы, сработала», — рассказал Жданов.

Старт несогласованных акций в каждом городе из списка, опубликованного «Командой Навального», был произведен в 12 часов дня по местному времени. Полиция для обеспечения безопасности граждан стягивала к точкам сбора дополнительные силы, а крупные улицы приходилось блокировать, чтобы не допустить беспорядки и взять под контроль движение толп людей. В рамках дестабилизации обстановки и стремления создать массовый незаконный протест штабы Навального, в частности в Москве и Петербурге, несколько раз меняли точки сбора, публикуя все данные в своем Telegram-канале. Сведения разлетались по другим каналам с наглядными картами, на которых можно было увидеть новые маршруты движения.

Подобная тактика деления протестных групп для дальнейшего соединения в определенной точке путем координации организатором через социальные сети была ранее продемонстрирована во время попытки революции в Белоруссии в 2020 году. Разработкой подобных технологий управления протестными массами через Telegram активно занимаются западные НКО. К примеру, фонд Action Institute, который имеет тесные связи с признанной в России нежелательной организацией Free Russia Foundation.

Согласно информации с официального сайта, Action Institute был запущен в 2018 году благодаря партнерству International Center on Nonviolent Conflicts (ICNC), Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Лаборатории демократических трансформаций и Дома свободной России в Киеве (структура Free Russia Foundation).

Отработанные на практике в Белоруссии технологии координации протестных групп Action Institute использует на вебинарах под названием «Медиа-экосистема белорусской революции» при обучении активистов. Данные вебинары проводят исследователи, получившие знания в Оксфорде.

В вебинаре отмечается высокая роль мобилизации и централизации протеста с управлением не через координаторов непосредственно на мероприятии, а через социальные сети, которые доступны широкому кругу лиц. В исследовании приводится в пример Telegram как ключевой организационный инструмент. Это позволяет организатором оказаться в стороне, не быть задержанными на акции и контролировать каждый шаг толпы. Другими словами, акция 31 января в российских городах стала фактически «обкаткой» технологии, которую активно разрабатывают западные фонды, непосредственно связанные с организациями, признанными в России нежелательными.

Указав на успешность проведенной в России акции, в ходе которой пострадали люди, был нанесен финансовый и материальный ущерб населению и бюджетам городов, Жданов фактически признал, что западная технология использования социальных сетей для координации протестов будет использована ФБК в дальнейшем. Это удобный для структуры Навального инструмент, поскольку такие лица, как Жданов, призывающие людей выходить на улицы, находятся за рубежом и не рискуют быть задержанными за беспорядки, устроенные хулиганами, провокаторами и агрессивными активистами на незаконных акциях.