Сергей Боярский поблагодарил правоохранительные органы за работу на вчерашнем митинге

31 января в нескольких городах России прошли незаконные акции сторонников Алексея Навального. Как уже известно, людей было гораздо меньше, чем 23 января.

В Краснодаре, Владивостоке, Великом Новгороде и других городах акции прошли с минимальным количеством людей, а в Благовещенске митинг и вовсе провалился, поскольку туда приехала одна снегоуборочная машина.

Правоохранительные органы отработали на высшем уровне, не принеся вреда здоровью никому из граждан. Ранее Депздрав проинформировал, что в московских больницах нет ни одного пострадавшего в результате несогласованных акций.

Депутат Государственной думы Сергей Боярский рассказал корреспонденту ФАН, что Росгвардия отработала наилучшим образом.

Политик отметил, что, несмотря на по статистике меньшее количество людей, чем в прошлый раз, мы все равно могли наблюдать неприятные инциденты с порчей имущества и нападением на сотрудников правоохранительных органов.

«Нужно работать по организаторам и провокаторам и, конечно, обеспечивать спокойствие и безопасность наших городов. Хочется отметить слаженную работу наших правоохранительных органов и поблагодарить их за обеспечение безопасности мирных граждан», — подчеркнул Сергей Боярский.

Также депутат отметил, что у каждого должна быть своя голова на плечах, и он надеется, что люди смогут разобраться в ситуации, сделав правильные выводы, и не поддаваться на провокации.