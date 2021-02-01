Дмитрий Пучков (Гоблин) напомнил о главном условии для экономического чуда в стране

Экономические чудеса происходят только в тех странах, где люди много и плодотворно работают. Таким мнением в беседе с ФАН поделился писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Так собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели. По его мнению, такая инициатива актуальна в силу стремления современных людей эффективно распределять свободное время, планировать свой рабочий день, отдыхать. Кроме того, работа на удаленке во время пандемии также актуализировала эту тему.

«Над работниками должен стоять начальник, который будет говорить, что делать и контролировать работу. Если все пускается на самотек, то никто ничего делать не будет. Все будут сидеть, читать идиотские паблики «ВКонтакте», смотреть порнографические фильмы», — сказал писатель.

Дмитрий Пучков заметил, что на сегодняшний день не видит проблем в стране с отдыхом граждан.

«На мой взгляд, у нас количество выходных в году превосходит все разумные пределы. По-моему, с отдыхом полный порядок. У нас остался советский Трудовой кодекс, где нормальный отпуск и вообще все по-человечески. Сильно сомневаюсь, что новая инициатива поможет еще больше», — сообщил собеседник ФАН.

Пучков напомнил о периоде истории нашей страны, когда трудиться приходилось даже больше.

«После войны нужно было восстанавливать Советский Союз, поэтому была шестидневная рабочая неделя. Существовал специальный термин — «черная суббота», когда в отмеченный в календаре красным цветом выходной все равно нужно приходить на работу», — рассказал писатель.

В завершение Дмитрий Пучков привел пример экономического чуда в Южной Корее.

«В Южной Корее достаточно долго был один выходной в месяц и 16-часовой рабочий день. Там была военная диктатура, которая устанавливала вот такие условия труда. Прошло всего 25 лет, и в стране случилось экономическое чудо. Такое бывает только когда люди напряженно, много и плодотворно работают. А вот когда они берут себе выходные, правильно отдыхают — никаких экономических чудес не происходит и случиться не может», — подытожил блогер.

Ранее писатель в беседе с ФАН объяснил цель создания нового британского фильма о Чернобыле.