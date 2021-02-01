Задержанного за издевательства над детьми в Омске судили за кражу с завода

Омск, 1 февраля. Фигурант уголовного дела об истязании несовершеннолетних не первый раз привлекается к ответственности. ФАН узнал подробности первого задержания мужчины.

Подозреваемый в истязании малолетних детей был задержан за кражу имущества с территории завода красок. В 1999 году злоумышленник причинил ущерб предприятию на сумму в 20 тысяч рублей, сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Отметим, что о суровых методах воспитания детей в омской семье стало известно после видео, распространившегося в Сети. На кадрах видно, что мужчина грубо обращается с малышами, швыряя их на пол. Мать детей снимала все происходящее, но в ситуацию не решила вмешаться. Инцидент под личный контроль взял глава СК Бастрыкин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Во время допроса в полиции злоумышленник признался в содеянном, сообщал ФАН.