Гроб с телом Ланового под аплодисменты увезли на Новодевичье кладбище

Москва, 1 февраля. Поклонники знаменитого актера Василия Ланового с цветами и аплодисментами проводили машину, которая увезла гроб с его телом на Новодевичье кладбище, передает корреспондент ФАН.

Церемония прощания с народным артистом СССР прошла в понедельник в Театре имени Вахтангова, в котором он трудился с 1957 года. Почтить память Ланового пришли многие известные деятели, его близкие и коллеги.

Из театра гроб с телом Ланового увезли на Новодевичье кладбище. За отъезжающим автомобилем шли многочисленные поклонники с криками «браво» и букетами в руках, а также священник с иконой.

Звезда фильмов «Офицеры», «Алые паруса» и «Семнадцать мгновений весны» скончался в Москве 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.