Батальон ЛНА задержал колонну грузовиков с контрабандным топливом на пути в Чад

Эль-Куфра, 1 февраля. Батальон Ливийской национальной армии (ЛНА) задержал контрабандистов с топливом на юго-востоке страны.

Издание Al-Marsad со ссылкой на пресс-службу сил фельдмаршала Халифы Хафтара пишет, что военнослужащие патрулировали местность южной пустыни, когда заметили колонну из грузовиков. Ее сопровождал пикап Toyota Esquiwa с вооруженными людьми, предположительно для защиты груза.

Батальон ЛНА остановил и задержал контрабандистов без применения оружия. Солдаты также арестовали две фуры с дизельным топливом и пару бензовозов. В ходе допроса преступники признались, что направлялись в сторону Чада для реализации нефтепродуктов.

В пресс-службе сил Хафтара уточнили, что военнослужащие перехватили колонну из грузовиков, соблюдая женевские соглашения и режим постоянного прекращения огня в североафриканском государстве.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что охранники нефтяных объектов Ливии потребовали выплатить задолженности по зарплате. Если денежные средства не поступят на их счета в оговоренный срок, то сотрудники военизированной группировки заблокируют поставки в портах Ас-Сидра и Рас-Лануф.