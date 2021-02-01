Томский губернатор осудил участие городских депутатов в несанкционированном митинге

Томск, 1 февраля. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал оценку действиям пяти депутатов городской думы, принявших участие в незаконной акции, которая прошла 31 января. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Сергей Жвачкин поблагодарил томичей, которые разобрались в ситуации и не вышли на митинг. Также губернатор выразил признательность профессионализму сотрудников правоохранительных органов, которые не позволили допустить осуществление организаторами провокаций.

«Митинг был немногочисленным, но, конечно, у меня вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции пяти депутатов Думы Томска. Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение. Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну. Призываю не разрушать, а создавать, созидать, строить, делать лучше жизнь томичей. Именно этого сегодня ждут люди», — заявил Сергей Жвачкин.

После проведения незаконной акции полиция задержала четырех депутатов городской думы, среди которых оказался Артем Канарев от партии «Яблоко». Во время задержания депутат сильно разнервничался, что даже снял головной убор, хотя на улице было -27 градусов мороза.

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных также высказал свое мнение в официальном Telegram-канале администрации региона по поводу проведения несанкционированных митингов.

«Главный риск незаконных акций в том, что при общем мирном настрое участников никто, включая организаторов, не способен исключить провокаций. Эмоциональный всплеск, брошенный в толпу камень могут спровоцировать конфликт. Мы неоднократно видели новостные кадры о том, как мирные собрания мгновенно оборачивались трагедиями. Кто несет ответственность? Организаторы — нет. Обеспечить порядок, защитить людей от таких рисков — задача полиции, и они ее профессионально выполняют. Но зачем такие риски специально создавать?» — высказал свое мнение Сергей Ильиных.

Ранее ФАН сообщал, что в ходе несанкционированных акций в Санкт-Петербурге травмы получили два сотрудника ОМОН Росгвардии. Оба сотрудника ОМОН обратились за помощью в медицинские учреждения города.