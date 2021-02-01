Онищенко объяснил бессмысленность попыток США уличить Китай в «утечке» COVID-19

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко проанализировал претензии США к Китаю в связи с пандемией COVID-19 и объяснил бессмысленность американских попыток уличить Пекин в утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухань. Ранее стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится с визитом в Ухани, специалисты уже посетили знаменитый продуктовый рынок, откуда, по официальным данным, пришел новый коронавирус. Планируется также посещение местной лаборатории, поскольку США активно распространяют версию, что утечка COVID-19 произошла именно там.

Поездка комиссии ВОЗ была инициирована Соединенными Штатами, которые передумали выходить из Всемирной организации здравоохранения, рассказал ФАН Геннадий Онищенко. Однако, по мнению парламентария, поездка группы ВОЗ в Китай — это скорее туристическая прогулка, а не реальное выяснение происхождения коронавируса, и виноваты в этом сами США.

А версия об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухани более чем сомнительная и ничем не подтвержденная, отметил Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом ФАН. Парламентарий напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял китайское руководство в сокрытии информацию о происхождении коронавируса, однако никаких доказательств своих подозрений он так и не привел.

«Создается впечатление, что сегодня американцы наступают на свои же грабли», — считает Онищенко, анализируя действия комиссии ВОЗ.

Дело в том, что у самих США по части утечек биологических рецептур, в том числе военного назначения, рыльце в пушку, говорит собеседник ФАН. В связи с этим Онищенко напомнил знаменитую историю с рассылкой конвертов со спорами сибирской язвы из американской военной лаборатории сразу после событий 11 сентября 2001 года.

«Нынешний визит в Китай комиссии ВОЗ показывает беспомощность этой организации, — подчеркивает парламентарий. — И вина в этом самих США — именно они в 2001 году не дали утвердить механизм контроля при подобных инцидентах в рамках Конвенции о биологическом оружии. Если бы такой механизм был ратифицирован всеми странами, включая Китай, это позволило бы экспертам ВОЗ быть сегодня в Ухани не гостями, а полноценной исследовательской группой с внятно прописанными полномочиями. А пока все, что эта комиссия делает в Ухани, больше напоминает детский лепет на лужайке. Все их прогулки по рынку бессмысленны и никак не приближают нас к решению главной проблемы: было ли вмешательство человека в генетический код коронавируса COVID-19, что позволило ему преодолеть межвидовой барьер (то есть стать заразным для человека)? Эта задача решена в ближайшее время явно не будет».

Возможно, у инициированной Вашингтоном проверки есть тайная цель — любой ценой «доказать» виновность Китая, но к реальной науке все это отношения не имеет, считает Онищенко.

«Какой бы ни был вывод этой группы, он не будет легитимным, который могли бы признать все страны. Чтобы комиссии ВОЗ в дальнейшем могли работать в международном правовом поле, а их выводы учитывались, необходимо вернуться к механизму контроля, предусмотренному Конвенцией о биологическом оружии. То, что только эта конвенция может быть основой для рассмотрения ситуации по COVID-19, было подтверждено на мероприятиях АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Москве. Один из пунктов принятого на форуме документа гласит, что только Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия остается единственным признанным инструментом для решения подобных вопросов», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19. На начало февраля 2021 года в мире зафиксировано более 103 миллионов случаев заболевания; более 2,2 миллиона заболевших скончались.