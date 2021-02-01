Винокур пожелал другу Лещенко дожить до возраста его отца

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко признался ФАН, что свой день рождения будет отмечать, по понятным причинам, в режиме онлайн. Артиста уже поздравил его лучший друг Владимир Винокур.

«Буду, конечно, праздновать, — отметил народный артист РСФСР, которому в первый день февраля исполнилось 79 лет. — Онлайн, в режиме онлайн. Буду принимать поздравления, и все. Больше же пока ничего не получается [из-за пандемии COVID-19]. Гостей собирать не буду, наверное. Разве, может, только самые близкие родственники приедут».

Собеседник ФАН также заявил, что справок от потенциальных гостей об отсутствии у них новой коронавирусной инфекции он требовать не будет.

«А зачем? —переспросил Лещенко. — У меня же и так все переболевшие (включая и его самого. — Прим. ФАН)».

Лучший друг Льва Валерьяновича — советский и российский артист эстрады и юморист Владимир Винокур — в беседе с ФАН не отказался от возможности передать свои поздравления.

«Пожелаю самого главного — долгих лет жизни и здоровья, — сказал Винокур. — Гены должны провести Лещенко еще надолго в этой жизни. Его папа прожил 99 лет, так что у Льва есть много времени. Поздравил ли я уже его? Угадайте с трех раз! Ну конечно, поздравил».

Юморист в заключение признался, что подарок другу вручит вечером. И он, естественно, отказался говорить — какой именно:

«Это секрет!»

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. За свою долгую певческую карьеру он удостоился многих званий, призов и премий. В частности, Лев Валерьянович — лауреат премии Ленинского комсомола (1978 год), обладатель Ордена Дружбы народов (1980), народный артист РСФСР (1983), лауреат ордена «Знак Почета» (1989) и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2017).

Отец Лещенко, Валериан Андреевич, скончавшийся в марте 2004 года, полгода не дожил до столетнего юбилея.