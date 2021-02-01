Петр Толстой назвал Василия Ланового истинным патриотом

Сегодня, 1 февраля, в Москве прощаются с актером, мастером художественного слова Василием Лановым. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой в разговоре с корреспондентом ФАН выразил свои соболезнования и назвал Ланового истинным патриотом.

«Василия Семеновича я знал, даже странно говорить об этом в прошедшем времени. Мне всегда казалось, что такие люди, как он, олицетворяют нашу страну. Он был патриотом, действительно очень любил Родину. Он был скромным человеком, был человеком действительно великим, великим артистом, великим гражданином России. Очень жаль, что сегодня мы прощаемся с ним. Очень хочется верить, что появятся другие великие артисты. Он тоже этого хотел бы», — говорит зампред.

Артист театра и кино скончался на 88-ом году жизни. В начале января Василий Лановой вместе со своей супругой были госпитализированы в больницу с подтвержденным коронавирусом. Позднее болезнь дала осложнение. 28 января знаменитый актер был подключен к аппарату ИВЛ из-за своего тяжелого состояния.

Лановой был востребован в своей профессии вплоть до самых последних дней жизни. За свою многолетнюю творческую карьеру он подарил зрителю немало успешных картин со своим участием. Из более 70 кинолент, в которых он снялся, хотя бы один фильм наверняка посмотрел каждый из нас. Среди самых ярких его работ — «Алые паруса», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и другие. Он также был награжден рядом наград: орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, премиями «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многими другими.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею увековечить в городской топонимике память об актере Василии Лановом. С той оговоркой, что этот процесс не должен доставлять неудобств жителям Самары.