Пелагея впервые сводила дочь на спа-процедуры

Москва, 1 февраля. Популярная певица и завсегдатай жюри шоу «Голос» Пелагея решила провести отпуск на Мальдивах. За ультрафиолетом и порцией морского воздуха она отправилась вместе с дочерью Таисией. На курорте певицу поразил высокий уровень качества услуг одного из местных спа-салонов. Сервис настолько поразил российскую звезду, что она позже решила отправить туда и свою четырехлетнюю дочь, пишет Teleprogramma.pro.

Таисия впервые была в спа-салоне. Пелагея запечатлела это исторической событие на камеру. Малютке сначала помыли ноги, потом положили на массажный стол и сделали расслабляющий массаж. Все это время дочь смиренно лежала и отдыхала. Она практически не выражала никаких эмоций, чем озадачила свою мать.

«Тебе хоть нравится?» — вопросила Пелагея. «Да», — тихо ответила настороженная малышка.

Отец Таисии — хоккеист Иван Телегин. Пелагея развелась с ним в декабре 2019 года. Сейчас спортсмен встречается с бизнесвумен Марией Гончар. Период самоизоляции пара проводила вместе. Иван и Мария поделились совместным селфи, призвав всех тоже не выходить на улицу без лишней необходимости.

Пелагея тоже примерно соблюдала режим самоизоляции и провела его дома с дочерью. Не так давно Пелагея поделилась трогательным видеороликом, на котором Таисия появилась с накрашенными фломастерами глазами. Первые попытки дочери в бьюти-блогинге Пелагея, кажется, не очень оценила, но ругаться не стала.