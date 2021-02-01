ФАН публикует кадры с церемонии прощания с Василием Лановым

Москва, 1 февраля. Близкие и коллеги пришли проститься с народным артистом СССР Василием Лановым в Театр имени Вахтангова. ФАН публикует кадры с траурной церемонии.

Фасад здания театра, в котором Лановой трудился с 1957 года, украсили его портретами. Гроб установили на сцене и окружили многочисленными венками и цветами. Звучат музыка и стихи в исполнении знаменитого актера.

Как передает корреспондент ФАН, очередь из людей, пришедших проводить Ланового в последний путь, растянулась на почти 200 метров. Среди участников траурной церемонии министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, музыкант Александр Маршал, актер Сергей Маковецкий и многие другие.

Знаменитого актера не стало 28 января. Лановой скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.