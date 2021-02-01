Эксперт предрек Украине «идеальный шторм» в 2021 году

Украина стоит на грани новых политических потрясений при полном равнодушии Запада. Что еще важнее, украинцев как единой политической нации фактически больше не существует: их страну раздирают конфликты и противоречия, которые работают исключительно на раскол. Такие выводы в беседе с корреспондентом ФАН озвучил заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Украинской ССР провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства. Таким образом, в конце лета нынешнего года украинцы будут отмечать тридцатилетие своей независимости.

Эксперт рассказал, как «незалежная» начинает свой юбилейный год и что ее может ожидать в будущем.

В самой низкой точке развития

— Александр Николаевич, в последнее время складывается ощущение, что киевские власти не вылезают из череды непрерывных скандалов. Конфликт президента с конституционным судом, «тарифный Майдан», провалы с вакцинацией… В каком состоянии сейчас находится украинское государство?

— В 2021 год Украина входит в самой низкой точке своего развития — экономического, социального и политического. Украины как нации — с единым замыслом развития, территорией, самосознанием — более не существует. Таков горький итог выбранного идеологического курса.

— А что же президент Владимир Зеленский?

— Зеленский выступает олицетворением текущего состояния Украины. В год тридцатилетия независимости президент оказался в условиях внутренней и внешней изоляции, из которой судорожно пытается выйти.

Он потерял доверие населения, приняв почти дословно политическую платформу своего предвыборного антипода — Петра Порошенко. За полтора года рейтинг Зеленского на Украине упал в 2,5 раза, а у президентской партии «Слуга народа» — в 3,5 раза. Большинство политических сил Украины сейчас нацелены на досрочные президентские выборы.

В 2021 году Зеленский потеряет остатки своего рейтинга, а также контроль над основанной им партией. Последняя уже имеет 12 и более устойчивых внутренних групп, ориентирующихся на различные лагеря — международные фонды («соросята») и олигархические группировки. В настоящий момент фракцию от распада удерживает только ее прагматическая ценность как инструмента эффективного лоббирования интересов различных сторон. Ценность президента здесь скорее декларативная, и она будет снижаться, тем более что ожесточенная борьба между условными лагерями «соросят» и олигархов уже вышла из под контроля.

— Как Зеленский будет «выруливать» из столь непростой ситуации?

— Утрата политического влияния заставит Зеленского попытаться сформировать хотя бы ситуативную коалицию, взяв в премьер-министры фигуру из другого политического лагеря. Это делает практически неминуемой отставку текущего правительства.

— Кто же таким образом может оказаться следующим премьер-министром Украины?

— Наиболее актуальной фигурой выступает Юлия Тимошенко — как человек с минимальным антирейтингом и хорошими связями в элитах и регионах. Для Тимошенко этот сценарий сейчас, наверное, единственный вариант вернуться в большую политику с прицелом на президентские выборы. Альтернативный вариант — поиск временной кандидатуры из фигур второго эшелона, с четкой политической аффилиацией.

При этом запрос на перемены со стороны украинского общества будет только расти. Это позволит любым силам с оппозиционной повесткой наращивать свой потенциал. Украинскому политикуму придется искать новые лица, так как текущие фигуры из истеблишмента имеют тупиковые перспективы по причинам стабильно высокого антирейтинга. Население не принимает и не доверяет украинским элитам.

— Протестные акции на улицах Киева идут постоянно. Стоит ли в 2021 году ждать снижения их активности?

— Ухудшающаяся в стране экономическая ситуация, неадекватная тарифная и налоговая политика правительства плюс пандемия — все это формирует условия для «идеального шторма» на Украине. При таких обстоятельствах спрогнозировать картину и динамику социальных протестов невозможно.

Россия и Запад устали от Зеленского

— Как на протестное движение будет реагировать президент украинского государства?

— Уже сейчас очевидно, что в ответ на социальные протесты Зеленский выбрал курс на репрессии. Это делает его зависимость от силовиков критической и позволяет региональным силам и оппозиционным партиям открыто оппонировать президенту, используя протесты в своих целях, — внося в протестную повестку все региональные проблемы.

— Вы упомянули, что Зеленский оказался в условиях внешней изоляции. Поясните, о чем именно идет речь?

— В международном плане Зеленский, в силу своей политики вечных компромиссов и отсутствия каких-либо решений, действительно оказался в ситуации все более усиливающейся изоляции. Позаимствовав у Порошенко его политическую платформу, новый президент Украины тем самым взял на себя и все накопленные его предшественником внешнеполитические риски.

Надо сказать, что правительства Франции и Германии негативно восприняли курс Зеленского на отказ от любых договоренностей в рамках минского формата, в том числе принятых им лично на парижском саммите. Европа устала и испытывает все более возрастающее раздражение от неадекватности украинских парламентариев в ПАСЕ, возрастающей коррупции и общей неэффективности правительства Украины.

Что касается Соединенных Штатов, там Зеленский благодаря усилиям «соросят» воспринимается как марионетка Игоря Коломойского, разделяя с ним все более усиливающееся недовольство американского госаппарата действиями скандальной фигуры украинского олигарха.

В Пекине также не испытывают никаких симпатий к Зеленскому в силу откровенно недружелюбной политики бывшего шоумена, а также торпедирования ряда инвестиционных проектов, например коллаборации украинских инвесторов и украинского предприятия «Мотор Сич». Де-факто для КНР Украина — это практически полностью контролируемый экономический актив, где Зеленский не имеет никакой ценности.

Наконец, с Россией у Зеленского тоже, как говорится, «не взлетело». Москва заморозила с ним любые контакты, сведя прогресс в отношениях к выполнению минских договоренностей. Разочарование российской стороны в Зеленском во многом символично: за минувшие полтора года Владимир Александрович потерял все возможности прямого диалога. Контакты по минскому формату Россия перевела в обязательный трехсторонний формат, обязав европейскую сторону нести ответственность за все срывы и неисполнение Киевом принятых договоренностей, в том числе и президентом Зеленским лично.

— Очевидно, это еще не все…

— Разумеется. В нынешнем году Украине предстоит выплатить по долговым обязательствам рекордные 650 миллиардов гривен при дефицитном бюджете, куда заложены следующие кредиты в обеспечение долговых обязательств. Осложнения в получении кредитов ставят Украину перед вполне ясной перспективой дефолта и не способствуют, конечно, укреплению авторитета Зеленского на международной арене…

Словом, Владимир Александрович нигде не стал своим в ситуативной политике вечных компромиссов, уклонения от взятых на себя обязательств и невыполнения принятых решений. Оглушающее молчание в день его рождения 25 января, когда Зеленского не поздравил ни один европейский политик, не говоря уже о США, стало убедительной иллюстрацией внешнеполитического тупика.

Вообще, нынешний год в международном плане станет для Украины во многом определяющим. Киеву придется иметь дело с новой волной европейских политиков, нечувствительных к заезженной пластинке антироссийской пропаганды. Многолетний оппонент России и Владимира Путина — канцлер Германии Ангела Меркель — уходит. В Германии пройдут парламентские выборы, которые сформируют новую конфигурацию правительства, партийного баланса и определят новую фигуру канцлера. Франция далека от симпатий к Украине, и эта позиция, скорее всего, будет усугубляться.

Зеленский на удивление быстро стал токсичной фигурой для европейских политиков, и опыт актера здесь ему не помог. Потворство радикальным националистам, демонстративный саботаж решений парижского саммита по конфликту в Донбассе, ущемление национальных меньшинств, отсутствие борьбы с коррупцией и тому подобные «новации» за год сделали из Зеленского фигуру нон грата.

Каким-то удивительным образом Зеленский умудрился провалить буквально все чувствительные для Старого Света политические темы! Есть основания ожидать в ряде европейских стран возбуждения серии антикоррупционных расследований как в отношении окружения Владимира Александровича, так и его самого лично.

— А как будут обстоять дела на внутриукраинском поле?

— 2021 год станет временем ожесточенной борьбы за доминирование на украинской политической арене. Сражение развернется между кругами, ориентированными на США и международные институты, и лагерем тех, кто отстаивает интересы крупного национального бизнеса Украины. Уже сейчас эта борьба идет на нескольких фронтах: политическом (кризис в партии «Слуга народа»), судебном (конституционный кризис) и медийном. Зеленский, разумеется, будет выступать в привычной роли конферансье, стараясь оказаться полезным обеим сторонам конфликта.

Собственно, ценность Владимира Александровича для различных политических сил и определит его президентское будущее: останется ли он президентом, или же следующий политический кризис приведет к его отставке? Сценариев очень много: возобновление широкомасштабных боевых действий в Донбассе, региональный «бунт», то есть отказ регионов выполнять указания центра на фоне социальных протестов, выступления в Киеве при пассивном саботаже силовиков и т. д.

Русский Донбасс

— Что в вариантах дальнейшего развития украинского государства, на ваш взгляд, является наиболее интригующим?

— Полагаю, что ключевая интрига — это выбор страны, чьим, скажем так, доминионом станет Украина на обозримую перспективу.

Есть основания полагать, что Америка не воспринимает украинское направление как сколь-нибудь ценное для себя. Скорее всего, США продолжат удерживать контроль над ключевыми институтами украинского государства, но не станут формировать какую-либо политику в отношении страны.

Подобной же позиции придерживается Евросоюз, и эта тенденция среди европейцев будет только усиливаться. Никто не желает брать на себя ответственность за экономику и будущее Украины. При этом под угрозой дефолта на Украине будет продолжена грабительская политика по повышению тарифов и получению сверхприбылей через государственные монополии и долговые обязательства.

В настоящий момент разворачивается ожесточенная борьба между двумя лагерями, олицетворяющими диаметрально противоположные курсы, — уже упомянутыми «соросятами» и олигархическими кланами. Важнейшим вопросом, во многом определяющим победу одного из лагерей, выступает контроль над силовым блоком. Продолжается процесс перевода правоохранительных органов из-под контроля президента под внешний контроль. К сонму разнообразных «антикоррупционных» ведомств: НАБУ, САП, ГБР и так далее — прибавилось новое агентство, Бюро экономической безопасности, которое забрало себе все полномочия по расследованию экономический преступлений.

Очевидно, что это сделано специально под задачи борьбы с национальными олигархическим группами, где первым номером под «раздачу» попадает Коломойский. Одновременно в Раде в очередной раз подняли законопроект о реформе СБУ, который предполагает лишение этой службы чуть ли не всех полномочий и фактическую ликвидацию ведомства. Если это произойдет, то Зеленский лишится своего главного силового козыря, а страна утратит институт, отвечающий за защиту национального суверенитета.

— Кому же в итоге придется продолжать удерживать Украину на плаву, раз ни Штаты, ни ЕС за это браться не желают?

— Я допускаю вариант определенного размена по украинскому кейсу между США, Китаем, ЕС и Россией в рамках многоходовых договоренностей. В качестве своеобразной уступки администрация Джо Байдена может предложить передачу функций владельца украинского доминиона Пекину.

Такой ход вполне вероятен. Китай выступает крупнейшим торговым партнером Украины и своим экспортным потоком держит украинскую экономику в своих руках. Любое радикальное решение КНР по ограничению товарооборота поставит Украину на грань неминуемой катастрофы. В свою очередь, взятие Пекином на себя доли ответственности за Киев может вполне устроить Россию, ЕС и даже США.

Китаю важно контролировать свои глобальные транзитные пути, пролегающие по территории Украины, и свое влияние он, в логике стратегической игры в го, будет успешно «продавать» всем сторонам, задействованным в ситуации вокруг «незалежной». Сейчас Украина выступает своеобразным токсичным белым пятном на территории Восточной Европы, контроль над которым стоит очень дорого. Обмен инвестиций на влияние — это вполне в духе Китая. Плюс ко всему, такой ход способен оказаться пусть и временным, но вполне приемлемым вариантом для других сторон.

Даже если такой сценарий не будет реализован в виде сделки, он произойдет как сумма запущенных и реализуемых стратегических процессов. 2021-й будет годом усиления влияния Китая на фоне ослабления Украины как государства и потери интереса к Киеву со стороны ключевых держав.

— Александр Николаевич, вы очень много рассказали о перспективах Украины, но почти не коснулись Донбасса. Давайте это исправим.

— Российское руководство, видимо, окончательно уверилось в том, что в текущих условиях реализовать минские соглашения, замирив тем самым Украину, не получится. Тревожным звонком для Киева стало проведение в Донецке форума «Русский Донбасс». Многие рассматривают это событие как признак скорого признания Москвой ДНР и ЛНР, но этим значение форума, на мой взгляд, не исчерпывается.

Согласно принятой на форуме «Русский Донбасс» доктрине, декларируется курс на построение интегрированных с РФ «русских национальных государств». Впервые за долгое время на публичную сцену вернулось понятие «Новороссия» — как объединяющее название русскоязычных и близких культурно России областей, которые в своей сумме составляют половину Украины. Авторы доктрины «Русский Донбасс» видят республики Донбасса ядром этого образования.

— В каких границах должна быть создана тяготеющая к Москве Новороссия?

— Программа минимум доктрины — это объединение Луганской и Донецкой областей в их полных административных границах. На форуме фактически впервые с 2014 года была озвучена альтернативная минским соглашениям цельная стратегическая концепция создания конкурентного Киеву политического и идеологического центра.

Таким образом, пусть и неофициально, но достаточно четко Кремль дает понять, что никакой заморозки донбасской ситуации в ее текущем status quo не будет, как бы ни хотели обратного Соединенные Штаты и сервильное правительство в Киеве.