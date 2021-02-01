Геннадий Онищенко предложил новый способ подсчета заболевших COVID-19

Депутат Госдумы, один из ведущих российских эпидемиологов, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что данные по COVID-19, публикуемые ежедневно различными ресурсами, некорректны с научной точки зрения.

«Мы наблюдаем демонизацию коронавируса: сегодня речь идет уже о более чем 103 миллионах заболевших COVID-19, — отметил Онищенко в комментарии ФАН . — Но ведь этот подсчет ведется аж с ноября 2019 года! Это значит, уже прошел год и два месяца, а мы все продолжаем накапливать и накапливать данные. Но ведь все инфекции такого рода считают не от сотворения мира, а по годам: это относится и к гриппу, и к ОРВИ. Завершился год — подвели итоги и начали считать по новой».

По мнению Геннадия Онищенко, так же следует поступить и с COVID-19, так как это достаточно традиционная респираторная инфекция.

«Считаю, что с коронавирусом нам надо возвращаться к общепринятым нормам подсчета заболеваемости, тогда это будет корректно. А то так еще с XII века можно начать считать! Накопительный счет для COVID-19 является неправильным.

Единственная инфекция, по которой в нашей стране обоснованно ведется накопительная ведомость, — это ВИЧ. Для ВИЧ/СПИД, который мы учитываем с 1988 года, это оправдано: ВИЧ — это на всю жизнь, у этой инфекции длинный инкубационный период, есть и другие особенности. Так что тут такой подсчет оправдан.

А по острой респираторной инфекции, коей является COVID-19, пора переходить на нормальный счет — по годам. Так же, как это делается по гриппу, кори и так далее. Это будет правильным не только с эпидемиологической, но и с психологической точки зрения.

Нынешняя форма подсчета заболевших с начала регистрации добавляет этой инфекции устрашающий характер, а это провоцирует панику. Хватит демонизировать COVID-19 — это антинаучно и не соответствует действительности», — подчеркнул Геннадий Онищенко.