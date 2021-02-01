Глава Дагестана пообещал помочь неэффективному вузу без избранного ректора

Махачкала, 1 февраля. Из-за отсутствия избранного ректора Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ) уже восемь лет подряд признается неэффективным. В самом вузе ФАН подтвердили имеющиеся проблемы, однако руководство республики намерено оказать помощь университету.

Проблемы и перспективы одного из крупнейших учебных заведений региона обсудили на встрече врио главы Дагестана Сергея Меликова с профессорско-преподавательским составом ДГПУ. Именно он напомнил, что вуз больше семи лет не может выбрать ректора.

«В учебном заведении с 2013 года отсутствует избранный ректор. Как следствие, уже более восьми лет подряд университет признается неэффективным. Я с этим не согласен, качество образования здесь хорошее, но по определенным показателям это так», – сказал руководитель республики.

В пресс-службе ДГПУ не смогли оперативно ответить ФАН на вопрос о причинах, мешающих избранию ректора, но декан исторического факультета Нариман Асваров подтвердил, что с 2013 года университет управляется руководителями в статусе исполняющего обязанности. При этом в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела.

«У нас только исполняющие обязанности ректора, что наносит сокрушительный удар по корпоративной этике. Один ректор осужден, на другого заведено дело. Также привлекались к уголовной ответственности бывший проректор по воспитательной работе, начальник профильного управления», – рассказал Асваров.

Несмотря на все имеющиеся в ДГПУ проблемы управленческого характера, Сергей Меликов убежден, что качество образования в нем остается на высоком уровне. Руководитель Дагестана планирует обратиться в Минпросвещения России для того, чтобы выработать план по выводу университета из кризиса.

«Сегодня вуз является центром педагогического образования республики, а в свое время, наверное, был таким центром субъектов Северного Кавказа и Закавказья», – сказал он.

Дагестанский государственный педагогический университет был основан в 1917 году и является старейшим вузом республики. С 2013 года обязанности ректора ДГПУ поочередно исполняли Магомед Абдулаев, Марина Магомедова, Аслан Раджабов и Полина Федотова, которая остается в этом ранге до настоящего времени.

В период с 2012 по 2013 годы университет возглавлял будущий министр образования региона Шахабас Шахов, который в 2018 году был задержан вместе с другими членами правительства республики, а позднее осужден по уголовным делам о крупном взяточничестве и растрате.

Занимавший до 2013 года пост премьер-министра Дагестана Магомед Абдулаев впоследствии стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий уже на должности руководителя ДГПУ. Аслан Раджабов был уволен с поста и.о. ректора вуза по требованию коллектива университета и протеста прокуратуры после того, как выяснилось, что он имеет судимость за незаконное хранение оружия.

Ранее ФАН сообщал, что суд признал виновными экс-главу дагестанского правительства Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате в особо крупном размере. Они приговорены к шести с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.