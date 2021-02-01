ФБК в день незаконной акции 31 января заработал почти миллион рублей в биткоинах

Сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) в день незаконных митингов 31 января заработали около миллиона рублей. На это указывают пожертвования, полученные на биткоин-кошелек ФБК за минувшие сутки.

ФБК 31 января суммарно получил 11 пожертвований на биткоин-кошелек. Общая сумма пожертвований составила более 800 тысяч рублей. Наиболее крупными стали три доната по 250 тысяч рублей в среднем.

Первый крупный донат в размере 229,9 тысячи рублей поступил в 14:15 по московскому времени.

Второе пожертвование размером в 260,4 тысячи рублей поступило в 21:41.

Еще один донат на сумму в 261,7 тысячи рублей был зачислен на биткоин-кошелек в 23:40.

Остальные восемь пожертвований также поступали в течение 31 января, но их размер гораздо меньше — от нескольких сотен до 17 тысяч рублей за раз.

Напомним, 23 января ФБК также организовал незаконные акции в некоторых городах России. Тогда анализ биткоин-кошелька фонда показал, что за день до начала митингов им было переведено около 4,5 миллиона рублей. Еще 2 миллиона набралось в день протестов и ближайшие даты.