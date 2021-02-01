Нуакшот, 1 февраля. Духовные лидеры Мавритании выступили против нормализации отношений с Израилем.

Накануне 200 мусульманских улемов и имамов провели заседание, по итогам которого выпустили фетву (богословско-правовое заключение — прим. ФАН), запрещающую возобновление дипломатических связей с еврейским государством.

«Нормализация отношений с узурпатором земли Палестины и оккупантом Иерусалима запрещена и недопустима», — говорится в сообщении.

По мнению духовных лидеров, союз с врагом и сотрудничество с ним в различных областях является угрозой для ислама и мусульман.

Мавритания установила дипотношения с Израилем в конце XX века, но заморозила их спустя десять лет на фоне военной операции в секторе Газа в 2008—2009 годы.

В последнее время Нуакшот при посредничестве американского лидера Дональда Трампа вел активные переговоры с Тель-Авивом для возобновления связей. Они приостановились после победы Джо Байдена на выборах президента США.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, как еврейское государство налаживает отношения с арабскими странами.