Психолог объяснила тягу подростков к митингам

31 января в нескольких городах России проходили незаконные митинги сторонников блогера Алексея Навального. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего подростка, который был одет в форму, похожую на экипировку силовиков, он пытался встроиться в их колонну). В отношении подростка был составлен протокол, который предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Корреспондент ФАН поговорил с семейным психологом Натальей Наумовой и узнал, почему подростков привлекают незаконные акции.

«Дети подвержены мнению окружающих, если среди их одноклассников или кумиров они находят себе старших друзей, которые кажутся им сильными, то в каких-то случаях они начинают действовать не по своей воле. Не думая о рисках, они начинают поступать так, чтобы понравиться кумиру», — объяснила психолог.

Наталья Наумова рассказала, что в таких случаях они не думают о своей безопасности, им кажется, что они решают серьезный вопрос, предполагая, что подобным образом они становятся такими же сильными и значимыми, как их кумиры.

«Конечно, есть подростки, которые задумываются именно о своем будущем, но это единицы. Порой даже родители не всегда могут разобраться, как будет лучше для их ребенка. Подросток не до конца понимает, какие последствия могут ему грозить после совершения необдуманного поступка», — пояснила психолог.

Собеседница ФАН рассказала, что самое главное для ребенка — ощутить свою ценность. Если этого нет, значит, он будет идти на любые поступки, чтобы добиться похвалы и внимания.

«Если он чувствует себя нужным, значимым и у него есть хобби, то ему присущи другие цели. Те подростки, которые чувствуют себя ненужными, более уязвимы и подвержены чужому влиянию», — подчеркнула Наталья Наумова.

Она резюмировала, что такие дети в зоне риска, они могут стремиться к подвигам. Это не всегда митинги, но также прыжки с крыш, например. Им важно просто показать, что они смелые и многого стоят.