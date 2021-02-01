В Женеве состоится заседание Форума политического диалога по Ливии

Женева, 1 февраля. Форум политического диалога по Ливии возобновится в столице Швейцарии в ближайшие часы, сообщает канал Libya 24.

Мероприятие пройдет под председательством временно исполняющей обязанности спецпредставителя ООН в североафриканском государстве Стефани Уильям. Заседание начнется с гимна, после чего глава МООНПЛ выступит с речью.

Трансляция Форума политического диалога будет вестись на официальной странице миссии ООН по поддержке Ливии в Facebook.

Стефани Уильямс уточнила, что после открытия начнутся интерактивные сессии с кандидатами в президентский совет. В ходе этих переговоров делегаты рассмотрят ряд важных вопросов, которые задавали граждане североафриканского государства во время беседы с врио спецпредставителя международной организации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники переговоров по Ливии утвердили претендентов в переходное правительство. Список возглавил председатель Палаты представителей страны Агила Салех.