Вашингтон, 1 февраля. Стражи порядка приехали по вызову матери девочки. Американские полицейские заковали ребенка в наручники и распылили перцовый баллончик в лицо за сопротивление.

Женщина, обратившаяся в правоохранительные органы, рассказала, что ее дочь угрожает ей убийством и хочет покончить с собой.

Сначала школьница попыталась убежать от правоохранителей, но стражи порядка быстро настигли ее и, уложив лицом в снег, заковали в наручники. Видео с инцидентом появилось в Сети. На кадрах видно, что школьница жутко кричит и просится к папе. Чтобы успокоить ребенка, полицейские не церемонятся и брызгают ей в лицо перцовым баллончиком.

Особенно странно звучит диалог, в ходе которого один из сотрудников правоохранительных органов произносит фразу: «Ты ведешь себя как ребенок». В ответ девочка кричит ему, что она и есть ребенок.

Экс-полицейский из США ранее оценил работу российских коллег, сообщил ФАН. Бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида Джон Марк Дуган отметил, что российские стражи порядка не проявляют жестокости при задержании правонарушителей.