Москва, 1 февраля. Прибалтийская услужливость американскому гегемону переходит все границы. Каждая их попытка сделать что-то для Вашингтона превращается в жесткую конфронтацию с Москвой и потерей экономических выгод. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Так, например, благодаря очередному отказу от сотрудничества прибалтийских портов с Россией произошел существенный отток грузов. Такой исход дел позволил Финляндии извлечь выгоду. Финны не только получили усиление российского грузопотока через свои порты, но и на примере Прибалтики увидели, какие ошибки нельзя совершать.

Источник, ссылающийся на данные ФГУ «Сайменский канал», рассказал ИАА «ПортНьюс», насколько изменился объем перевозок за период январь-декабрь 2020 года. Количество грузов составило 1,17 млн тонн, что выше показателей 2019 года на 11,5%.

Источник также уточнил, что положительная динамика наблюдается, даже несмотря на отмену пассажирских перевозок из-за пандемии 2020–2021. Таким образом, даже в трудные времена Хельсинки смог понять, что и сейчас можно извлечь выгоду из сотрудничества с Москвой.

«Наиболее значительные объемы перевозок составили сырьевая древесина и пиломатериалы, бумага и целлюлоза, уголь и кокс, а также минеральное сырье и удобрения», — говорится в издании.

В итоге, возможно, и до руководства других европейских государств дойдет, насколько сейчас очевидна выгода от сохранения нормальных отношений с Россией даже в сложное время коронавирусной пандемии.