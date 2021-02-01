Украине неприятно «выпрашивать» у Европы вакцину от коронавируса

Киев, 1 февраля. Киеву неприятно «стоять с протянутой рукой» в вопросе поставок вакцин от коронавируса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер расстроен, что страна не является членом Евросоюза, поэтому вакцину приходится «выпрашивать». Европейские страны пообещали, что будут помогать Киеву за счет собственных запасов препаратов от коронавирусной инфекции.

«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это», — сказал Владимир Зеленский.

Европа намерена поставлять вакцину небольшими партиями, однако Украине все равно «неприятно стоять с протянутой рукой», заключил президент.

Зеленский ранее пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса на Украине, передавало Федеральное агентство новостей.