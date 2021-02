Западные СМИ утверждают, что падение доллара неизбежно. Колонка Владимира Тулина

Издание Bloomberg выпустило статью The Dollar's Crash Is Only Just Beginning (Обвал доллара только начинается). В ней говорится о предстоящем обесценивании национальной валюты США.

Компания Bloomberg — один из двух ведущих поставщиков финансовой информации для участников финансовых рынков. На ее площадках — информация об актуальных и исторических ценах практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, также компания предоставляет доступ к системе электронной торговли ценными бумагами. Поэтому мнение Bloomberg о перспективах доллара представляет огромный интерес.

Автор статьи — профессор Йельского университета Стивен Роуч — утверждает, что чистый коэффициент внутренних сбережений (net domestic savings rate) в США достиг самого низкого уровня в истории. Страна стала более зависимой от иностранных денег. В результате с марта 2020 года курс доллара уже снизился на 12%, и это только начало. Далее автор подтверждает свой прогноз, сделанный в июне, о падении доллара к концу 2021 года на 35%.

Он говорит и о причинах:

«На мой взгляд, существуют три главные причины, по которым происходит падение доллара. 1) Резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета Соединенных Штатов. 2) Рост котировок евро. 3) Федеральная резервная система, которая мало что будет делать в ответ на любое ослабление доллара».

Он напоминает, что дефицит текущих платежей бюджета достиг 3,4%, это самый худший показатель с 2008 года. Кроме того, коэффициент внутренних сбережений стал отрицательным (-0,9%) — самое большое падение за весь период наблюдений. Причину этого Роуч объясняет так:

«Снижение коэффициента внутренних накоплений во втором квартале можно считать в основном результатом введения специального пакета мер (Cares Act) в объеме 2,2 триллиона долларов, целью которого является предоставление финансовой помощи в период локдауна, вызванного пандемией коронавируса. Поскольку распространение COVID-19 все еще продолжается, и происходят новые толчки, предлагается еще одна программа помощи в объеме 2,8 триллиона долларов — из этой суммы 900 миллиардов долларов уже выписаны в декабре 2020 года, а еще пакет в объеме 1,9 триллиона долларов был предложен Байденом. Общий пакет помощи в период борьбы с COVID-19 составляет пять триллионов долларов, или 24% от внутреннего валового продукта в 2020 году».

При этом автор выражает уверенность, что предоставление помощи для преодоления последствий коронавируса будет продолжено, что неминуемо приведет к дальнейшему ухудшению финансовых показателей.

Говоря об укреплении евро, автор обращает внимание на одно важное событие:

«Валютный союз имеет критически важный недостаток — в Евросоюзе есть единая валюта и центральный банк, но нет общей фискальной политики. Сюрприз ожидал всех в июле прошлого года, когда федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о принятии пакета помощи, который включает в себя межрегиональную программу под названием «Фонд Евросоюза нового поколения» (Next Generation EU fund) в размере 750 миллиардов евро (908 миллиардов долларов) с правом выпуска суверенных облигаций. Этот пакет восполнил фискальный пробел».

Также автор сообщает о повышении курса китайского юаня с июня 2020 года на 4%. Это произошло благодаря успехам этой страны в борьбе с коронавирусом. В качестве угрозы для доллара автор называет и криптовалюты.

О Федеральной резервной системе автор пишет кратко:

«Когда дефицит текущих платежей находится под давлением, центральный банк обычно приходит на помощь и ужесточает монетарную политику. Но к нынешней Федеральной резервной системе это, конечно же, не имеет никакого отношения. Она направила мощный сигнал о том, что, вероятнее всего, будет действовать поздно, а не рано, для противодействия любому инфляционному скачку».

На основании этих трех причин автор делает вывод о неизбежности сильного падения курса американской валюты:

«Соединенные Штаты все больше полагаются на иностранный капитал для компенсации снижения внутренних сбережений, тогда как неограниченные по времени меры Федеральной резервной системы по количественному смягчению создают значительный избыток ликвидности, а это аргумент в пользу того, что дальнейшее ослабление доллара представляется все более обязательным. Продолжающаяся пандемия коронавируса вкупе с экономикой, находящейся на грани рецессии с двумя последовательными спадами, не оставляют администрации другого выбора, кроме как предложить еще один значительный пакет экономической помощи. Америке не хватает сбережений, а это предвещает ослабление доллара».

По интересному стечению обстоятельств в этот же день, 26 января 2021 года, вышла статья The Year of the Renminbi? (Это год юаня?)

Ее выпустил американский Project Syndicate, в состав которого входят 458 изданий в 154 странах мира, общий тираж — 70 миллионов экземпляров. Их материалы комментировали 111 глав государств и 45 лауреатов Нобелевской премии.

Авторы статьи Арвинд Субраманьян и Джош Фелман указывают на еще одну опасность для доллара США — потерю им статуса мировой резервной валюты. Причем они не обсуждают, сменит ли юань доллар, а рассуждают, когда произойдет это событие — в 2021 году или позже. Причинами предстоящего падения доллара, по их мнению, являются, наряду с экономическими успехами Китая, промахи американской администрации:

«Безусловно, США подняли вопросы относительно собственной надежности как финансового партнера, особенно при президенте Дональде Трампе. Например, санкции администрации Трампа против Ирана запрещают банкам США иметь дело не только с этой страной напрямую, но и с любыми иностранными банками, которые там работают. В результате другие страны, включая многих друзей и союзников США, теперь осознают, насколько они уязвимы перед односторонними действиями США. Хотя доминирование доллара обеспечивает удобство, теперь оно связано с потенциально высокой ценой — настолько высокой, что Европе пришлось бороться, чтобы создать свой собственный механизм трансграничного клиринга для торговли».

До этого Project Syndicate публиковал статью профессора экономики Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини под названием Is the Almighty Dollar Slipping? (Всемогущий доллар покатился под откос?), которая начиналась так:

«Недавняя резкая девальвация доллара США вызвала опасения, что он может потерять роль главной мировой резервной валюты. Агрессивная политика монетарного смягчения, проводимая Федеральным резервом США, грозит еще больше ослабить ключевую валюту мира, а кроме того, наблюдается рост инфляционных ожиданий и цен на золото».

В принципе, о предстоящем падении доллара говорят уже как минимум несколько десятилетий, но если раньше об этом предупреждали различные экономисты-одиночки и малоизвестные СМИ, то после провала США в борьбе с COVID-19, и особенно после массовых беспорядков на расовой почве в прошлом году, это стали обсуждать ведущие издания Запада. Например, экономический журнал Великобритании The Economist, половина полуторамиллионного тиража которого продается в США, посвятил американской валюте статью Dollar dominance is as secure as American global leadership (Господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство Америки), в которой говорится:

«Нынешнее лето оказалось ужасным для Америки и для доллара. Американская валюта потеряла в июле более 4% по отношению к корзине других важных валют, и это самое крупное снижение курса за десятилетие, тогда как котировки евро, а также цена на золото и даже на биткойны, повысились. Доля Америки в глобальном производстве и торговле падает, и в настоящее время Китай является ведущим экспортером в мире. Америка уже давно перестала быть чистым кредитором для остального мира — ее чистая международная инвестиционная позиция является негативной. Быстро растущий государственный долг и дисфункциональное государство порождают сомнение в разных частях финансового мира относительно того, что доллар продолжает оставаться долговременной и удачной ставкой. Кроме того, временами все громче звучат слухи о том, что не за горами тот день, когда евро и юань затмят доллар».

Крупнейшая французская газета Le Monde также выразила опасения за дальнейшую судьбу американской валюты в статье Le dollar, révélateur d’une Amérique affaiblie (Доллар — символ ослабления Америки):

«Финансовая мудрость гласит, что в период острого кризиса нужно искать защиту в надежных ценностях, таких как доллар. Как бы то ни было, на деле все иначе. С начала марта американская валюта потеряла 12% по отношению к евро, опустившись с 1,06 до 1,19 в конце июля. За один только июль спад составил 5%. Недоверие находит отражение во взлете цен на золото, которые бьют рекорды и увеличились на 30% с начала года (1975 долларов за унцию), что отражает потерю доверия к традиционным валютам и опасения возвращения инфляции. Главный вопрос сейчас в том, ускорится ли падение доллара, которое может стать угрозой для его гегемонии. Объяснений тому множество. Прежде всего США активнее всех пользуются печатным станком. По прогнозам МВФ, дефицит американского бюджета должен составить в 2020 году 23,8% ВВП, то есть вдвое больше, чем в еврозоне (11,7%). На это также накладывается политика Федеральной резервной системы, которая снизила ставки сильнее, чем Центробанк Европы. В настоящий момент краткосрочные американские ставки варьируются от 0 до 0,25%, что на целый пункт меньше, чем в начале пандемии. Кроме того, ФРС проводит массовые интервенции и выкупает ценные бумаги американских предприятий. Официально — для сохранения ликвидности рынков, на самом деле — для предотвращения банкротства. На недоверие рынков наслаивается и политическая неопределенность: хаос в Вашингтоне, неспособность страны справиться с эпидемией, программа Джо Байдена. Тот намеревается увеличить налог на предприятия и ввести социальный налог для самых богатых граждан, что положит конец празднику на Уолл-стрит. Доллару угрожают еще три внешних фактора в ситуации, когда связи валют напоминают сообщающиеся сосуды. В отличие от финансового кризиса 2008 года, еврозона быстро отреагировала запуском плана восстановления экономики. Обычно европейские сбережения шли на финансирование американских облигаций, но сейчас их направляют на нужды Европы, что автоматически ослабляет спрос на доллары, отмечает главный экономист Natixis Патрик Артюс. Китай продолжает развивать экономику, несмотря на торговую и технологическую войну с США. На это накладывается привлекательность развивающихся рынков: при околонулевых ставках в развитых странах инвесторы начинают смотреть на юг. Ситуация привела к малопонятному (с учетом экономических и политических трудностей страны) росту бразильского реала по отношению к доллару (+10% с начала мая), хотя он потерял треть стоимости с января этого года. Спад доллара сопровождается еще одним явлением — взлетом золота, а также неправительственных валют вроде биткойна».

Не являюсь экономистом и не берусь предсказывать судьбу денежной единицы США, а также объективность этих статей западных СМИ. Однако сам факт их появления свидетельствует об одном — от былой евроатлантической солидарности не осталось и следа.