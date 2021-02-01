Что изменится в жизни россиян с 1 февраля: праздники, надбавки, правила для соцсетей

Февраль 2021 года — месяц вступления в силу ряда изменений в жизни россиян. Во-первых, напоминаем: в феврале в преддверии Дня защитника Отечества для работающих по пятидневке будет единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя (перед трехдневными праздниками — рабочая суббота, 20 февраля). Подробнее об этом, а также о том, как устроить себе февральские каникулы и где их лучше провести, читайте в материале ФАН.

Кроме того, россиян ждет вторая в этом году индексация (первая касалась пенсий неработающих пенсионеров). С 1 февраля будет проиндексирован на 4,9% (уровень прошлогодней инфляции) ряд социальных выплат: стоимость набора социальных услуг (НСУ), ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), а также другие выплаты и пособия. Подробнее о том, кто может рассчитывать на прибавку, читайте в материале ФАН.

Также с 1 февраля вступает в силу требование к социальным сетям самостоятельно модерировать контент, выкладываемый пользователями. Соцсети будет обязаны сами удалять противоправный контент, а также материалы, содержащие нецензурную брань. За нарушение предусмотрены штрафные санкции до 200 тысяч рублей для физических лиц и до восьми миллионов рублей для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы возрастут.

Штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей для владельцев соцсетей предусмотрены за распространение недостоверной информации о незаконных акциях: фейки о количестве участников, а также ложная информация о «полицейском насилии». При повторных нарушениях штрафы также будут увеличены.

Кроме того, с 1 февраля будет введены новые требования, касающиеся тюнинга автомобилей и платы, взимаемой с большегрузов за проезд по федеральным трассам. Об этих и других изменениях читайте в материале Федерального агентства новостей.