Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Генпрокуратура РФ поддержит требование ФСИН о смене наказания Навальному

4 371

Генпрокуратура РФ поддержит требование ФСИН о смене наказания Навальному

Москва, 1 февраля. Требование Федеральной службы исполнения наказаний заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный является обоснованным. Такое заявление сделали в Генпрокуратуре РФ.

Надзорное ведомство поддержит ФСИН в суде. В прокуратуре уточнили, что Навальный допустил множество нарушений, находясь на «условке».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура обратилась в суд с требованием признать законным арест блогера на 30 суток. Суд назвал такое решение обоснованным. Навальный останется в СИЗО до 15 февраля.

Новости партнеров