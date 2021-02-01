Генпрокуратура РФ поддержит требование ФСИН о смене наказания Навальному

Москва, 1 февраля. Требование Федеральной службы исполнения наказаний заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный является обоснованным. Такое заявление сделали в Генпрокуратуре РФ.

Надзорное ведомство поддержит ФСИН в суде. В прокуратуре уточнили, что Навальный допустил множество нарушений, находясь на «условке».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура обратилась в суд с требованием признать законным арест блогера на 30 суток. Суд назвал такое решение обоснованным. Навальный останется в СИЗО до 15 февраля.