Youtube поощряет мошенничество и шантаж, Роскомнадзор обещает санкции

YouTube поощряет мошенничество и шантаж. Должна ли вмешаться власть в этот процесс? К ответу может прийти каждый, кому станет известно то же, что и редакции ФАН.

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения на воспроизведение гимна России в видеороликах. По мнению ведомства, государственная символика не является объектом авторских прав и блокировка видео с музыкой и текстом гимна являются незаконной со стороны медиакорпораций. Поводом к разбирательству послужило ограничение видео Юрия Хованского с музыкой государственного гимна России. На это видео поступила жалоба о нарушении авторских прав, и видеохостинг направил известному блогеру предупреждение о нарушении. Благодаря рассказу о происходящем в российских СМИ несправедливый абьюз канала Хованского был снят.

Служба контроля авторских прав Google — надежный приют мошенника

Та самая жалоба на использование гимна России Хованским прилетела якобы от американской организации защиты авторских прав BMI — Broadcast Music, Inc. Она выдает лицензии на воспроизведение аудиопродукции в США.

Политика YouTube относительно авторских прав не устраивает многих пользователей. Глупость с запретом на использование гимна России — лишь верхушка айсберга. Видеохостинг не разбирается со справедливостью жалоб предполагаемых правообладателей. Он исходит из презумпции вины создателя видеоматериала: есть на него жалоба — есть нарушение. Три жалобы — и канал удаляется. Этим вот уже много лет пользуются мошенники.

В топовом англоязычном издании о стиле жизни и гаджетах The Verge авторы видеоконтента рассказали о примитивном шантаже со стороны мошенников на YouTube. Хозяева нескольких видеоканалов на видеохостинге получали по два предупреждения (страйка — на языке пользователей) за нарушение авторских прав от администрации видеохостинга по жалобам лжеправообладателей. На третий раз им грозила полная блокировка канала. После второго страйка каждому пришло сообщение от шантажистов. Им предлагали отозвать предупреждения в случае перевода в его адрес денег на биткоин-кошелек или на электронный расчетный счет. Попытки жертв шантажа связаться с администрацией YouTube не принесли успеха.

В специализированной соцсети экспертов по кибербезопасности Cyware подтверждаются факты использования принципов защиты интеллектуальной собственности кибермошенниками и шантажистами.

О массовом шантаже создателей контента YouTube-мошенниками известно из множества сообщений на технологических форумах видеохостинга.

Имеет ли право вмешиваться государство?

Во-первых, в конкретном случае с Хованским и ограничением исполнения гимна России речь идет о символе суверенитета, отражающем самобытность государства. Гимн находится под защитой конституционного закона, обеспеченного принудительной силой госаппарата. Неудивительно, что этот самый госаппарат воспринял в качестве недружественного акта ограничение распространения в Интернете госсимволики России иностранной компанией Google, владеющей сервисом YouTube.

Во-вторых, из этой же ситуации следует, что Google заранее исходит из презумпции недобросовестности владельцев видеоканалов на YouTube, карая их без проверки по жалобам фейковых правообладателей. Почти 30 лет назад в России провозглашен принцип добросовестности участников гражданского оборота. Крупная международная корпорация ставит все с ног на голову и считает возможным ведение коммерческой деятельности в России вопреки нашим национальным законам.

В-третьих, YouTube систематически и безосновательно поддерживает мошенничество и шантаж. Фейковые правообладатели находятся в более выгодном положении, чем авторы видеоматериалов, которые из-за необоснованных жалоб в автоматическом режиме теряют репутацию, аудиторию и прибыль.

YouTube занимает в России более 80% доли сервисов на рынке пользовательских видео. Информации достаточно, чтобы решить, стоит ли государству вмешиваться в существующее положение дел.

Как оказалось, что BMI присвоила себе права распоряжения национальным символом России, а YouTube с этим согласился, станет ясно дальше.

ФАН направил запрос в адрес BMI Russia, чтобы выяснить, является ли заявление от BMI в адрес YouTube подлинным.

Редакция будет следить за развитием событий.