Медведев призвал администрацию и пользователей соцсетей к вежливости

Москва, 1 февраля. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к вежливости в социальных сетях.

Медведев попросил пользователей соцсетей и администрацию быть взаимно вежливыми. Об этом он заявил, размышляя, как должно строиться регулирование в этой сфере, передает ТАСС.

«Здесь все должны быть обоюдно вежливы, взаимно вежливы, понимать, что крупные компании влияют на людей, которые подписаны, но и люди, которые подписаны, так или иначе создают капитализацию, а стало быть — доходы этих крупных компаний», — сказал политик.

Он сравнил это с традиционными официальными средствами массовой информации. Медведев указал на то, что СМИ в любой стране, в том числе в США, работают, опираясь на законы, посвященные средствам массовой информации, что и определяет рамки дозволенного.

Ранее замглавы Совета безопасности выразил озабоченность блокировками в соцсетях. Он допустил, что западные платформы могут заморозить и его аккаунт. Медведев призвал интернет-платформы договориться о правилах для пользователей.