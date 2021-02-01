Итоги пандемии COVID-19 обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 1 февраля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему: «Итоги пандемии для мира. COVID-паспорта и убыль населения».

В России и некоторых развитых странах мира началась массовая вакцинация. Эксперты считают, что до конца года вакцины дойдут до беднейших стран Африки, Азии, Латинской Америки и, возможно, даже до Украины. Это значит, что уже сейчас можно подводить предварительные итоги пандемии.

В российском обществе активно обсуждается идея введения специальных COVID-паспортов и обязательной вакцинации. Мы обсудим плюсы и минусы данной инициативы. Мы также узнаем, почему население нашей страны сократилось почти на полмиллиона человек. Расскажем, ждать ли открытия границ, опасаться ли нам вируса-мутанта из-за границы. Мы также выясним, когда, наконец, можно будет снять маски.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: медики, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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